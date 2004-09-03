Раздел: Невероятное
Около Мьянмы нашли корабль-призрак
На борту корабля не было ни одного человека.
Рыбаками был замечен корабль без экипажа у берегов Мьянмы. Морское судно марки Sam Ratulangi PB 1600 остановилось на мелководье в нескольких километрах от береговой линии. Протяженность корабля составила почти 180 метров, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Когда рыбаки поднялись на борт судна, то никого там не встретили. На корабле не было ни груза, ни людей. Местные жители гадают, как морской транспорт очутился у Мьянмы. Сейчас чиновники наблюдают за судном, отметил депутат Не Уин Янгона.
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На сегодняшний день известно, что судно в 2009 году было замечено недалеко от берега Тайваня. Тогда на корабле виднелись флаги Индонезии. Если верить некоторым источникам, экипаж отказался от судна недавно. На данный момент владельцев ищут.
Рыбаками был замечен корабль без экипажа у берегов Мьянмы. Морское судно марки Sam Ratulangi PB 1600 остановилось на мелководье в нескольких километрах от береговой линии. Протяженность корабля составила почти 180 метров, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Когда рыбаки поднялись на борт судна, то никого там не встретили. На корабле не было ни груза, ни людей. Местные жители гадают, как морской транспорт очутился у Мьянмы. Сейчас чиновники наблюдают за судном, отметил депутат Не Уин Янгона.
Читайте также: На спутниковых снимках Антарктиды нашли загадочный объект
На сегодняшний день известно, что судно в 2009 году было замечено недалеко от берега Тайваня. Тогда на корабле виднелись флаги Индонезии. Если верить некоторым источникам, экипаж отказался от судна недавно. На данный момент владельцев ищут.
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