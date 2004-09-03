Около Мьянмы нашли корабль-призрак

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У берегов Крыма российские ученые исследуют черноморское дно. Спецэкспедиция Русского географического общества, которая занимается поиском затонувших кораблей, корабль выявила на глубине 100 метров. Он длиной более 100 метров и прежде ученые о нем ничего не знали. Судно «Николаев», которое проводит исследование, оборудовано