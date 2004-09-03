» » Около Мьянмы нашли корабль-призрак
Раздел: Невероятное  
0

Около Мьянмы нашли корабль-призрак

Около Мьянмы нашли корабль-призрак На борту корабля не было ни одного человека.

Рыбаками был замечен корабль без экипажа у берегов Мьянмы. Морское судно марки Sam Ratulangi PB 1600 остановилось на мелководье в нескольких километрах от береговой линии. Протяженность корабля составила почти 180 метров, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.

Когда рыбаки поднялись на борт судна, то никого там не встретили. На корабле не было ни груза, ни людей. Местные жители гадают, как морской транспорт очутился у Мьянмы. Сейчас чиновники наблюдают за судном, отметил депутат Не Уин Янгона.

Читайте также: На спутниковых снимках Антарктиды нашли загадочный объект

На сегодняшний день известно, что судно в 2009 году было замечено недалеко от берега Тайваня. Тогда на корабле виднелись флаги Индонезии. Если верить некоторым источникам, экипаж отказался от судна недавно. На данный момент владельцев ищут.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Мьянма, корабль

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 07:07 » Автор: Евгений Шевченко
     640
     0

Похожие новости по теме

Уфологи рассказали о корабле пришельцев, сбитом американцами Уфологи рассказали о корабле пришельцев, сбитом американцами

Сбитый НЛО упал в воды Гренландии.

На затонувшем корабле найден самый древний ярлык На затонувшем корабле найден самый древний ярлык "сделано в Китае"

Возраст корабля может составлять около 800 лет.

У берегов Австралии обнаружили останки неизвестного корабля У берегов Австралии обнаружили останки неизвестного корабля

Установить вид судна очень трудно.

В Средиземном море обнаружили уникальный древний корабль В Средиземном море обнаружили уникальный древний корабль

Судно было обнаружено испанскими археологами

Корабль с 2 тысячами погибших и боеприпасами нашли в Крыму Корабль с 2 тысячами погибших и боеприпасами нашли в Крыму

У берегов Крыма российские ученые исследуют черноморское дно. Спецэкспедиция Русского географического общества, которая занимается поиском затонувших кораблей, корабль выявила на глубине 100 метров. Он длиной более 100 метров и прежде ученые о нем ничего не знали. Судно «Николаев», которое проводит исследование, оборудовано

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх