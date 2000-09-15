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Найден принадлежащий майя редкий артефакт

Найден принадлежащий майя редкий артефактДинастия правителей Кануля проводила успешную экспансию.

Археологи обнаружили редкий каменный алтарь в ходе раскопок на севере Гватемалы, который принадлежал древним майя. На артефакт нанесен текст, в котором рассказывается о политике правителей Канульского царства в середине VI века.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Phys.org.

Алтарь был найден среди джунглей, в руинах храма древнего города цивилизации майя Ла-Корона, обнаруженном в 1996 году. Размер плиты, изготовленной из известняка, составляет 1,46 на 1,2 метра, вес - более тонны. Образец майянского иероглифического письма датирован 12 мая 544 года. В тексте рассказывается о ранее неизвестном правителе Канульского царства по имени Чак-Тук-Ичак (Chak Took Ich'aak), чья резиденция находилась в Ла-Корона.

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По словам ученых, находка свидетельствует о том, что династия правителей Кануля проводила успешную экспансию в земли, которые принадлежали Мутульскому царству. Они победили своих соперников в 562 году, что позволило им беспрепятственно править в майяских низменностях (юго-восточная часть Мезоамерики) в течение двух столетий.
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 Теги: артефакт, майя

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Сегодня, 20:10 » Автор: Едгар Букмирза
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