» » Ученые создадут крупнейший банк генов
Раздел: Невероятное  
0

Ученые создадут крупнейший банк генов

Ученые создадут крупнейший банк генов Генетический "Ноев ковчег" планируют сделать в США.

Участники консорциума Genome 10K на ежегодной конференции, которая проходит сейчас в Нью-Йорке, объявили о запуске международного проекта «Геномы позвоночных», его задача – собрать геномы всех 66 тысяч видов позвоночных, живущих на сегодняшний день на планете, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на finance.ua.

В 2009 году американские биологи Дэвид Хасслер (David Haussler), Оливер Райдер (Oliver Ryder) и Стивен О’Брайен (Stephen O’Brien) основали проект Genome 10К, целью которого было отсеквенировать 10 тысяч геномов позвоночных. На начальном этапе в проекте участвовало 55 ученых из крупных зоопарков, исследовательских центров и музеев.

Сначала было непонятно, сколько времени займет собрать геномы достаточного качества. Но с удешевлением и упрощением методов секвенирования стало понятно, что проект выполнит свои задачи через несколько лет.

Последние три года участники проекта сравнивали основные технологии секвенирования ДНК и анализа полученных результатов, с тем, чтобы выбрать ту из них, которая позволит создать «платиновые геномы». Вчера участники Genome 10K объявили о запуске нового проекта «Геномы позвоночных», целью которого будет собрать геномы мужской и женской особи 66 тысяч видов позвоночных животных. В проекте будут участвовать 150 ученых, представляющих 50 организаций из 12 стран.

Читайте также: Климатологи рассказали о будущих погодных аномалиях

По словам одного из создателей проекта Оливера Райдера, в результате биологи смогут понять причины вымирания видов, в том числе случались ли в истории вида близкородственные скрещивания, «бутылочные горлышки», в результате которых уменьшалось генетическое разнообразие вида или делеции - мутации, которые могут «выключить» необходимые для выживания организма гены.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: ученые, гены

Загрузка...

Похожие новости по теме

Ученые создают базу данных ДНК всех живых существ на Земле Ученые создают базу данных ДНК всех живых существ на Земле

В будущем вымирание очередного вида животных не будет означать его исчезновение

Ученые нашли смертельный вирус в останках древнего человека Ученые нашли смертельный вирус в останках древнего человека

В ДНК человека найдены следы гепатита В.

Земля переживает шестое массовое вымирание видов Земля переживает шестое массовое вымирание видов

Ежегодно 2 вида животных исчезают с Земли.

Объяснено появление рук с пятью пальцами Объяснено появление рук с пятью пальцами

Конечности позвоночных животных, включая человека, произошли от рыбьих плавников.

Предки современных людей скрещивались с неизвестным видом, - ученые Предки современных людей скрещивались с неизвестным видом, - ученые

Ученые, проанализировав геномы жителей Австралии и Океании.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх