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Ученые выяснили, почему комары кусают человека

Ученые выяснили, почему комары кусают человекаСпециалисты определили гены, которые создают «вкус» человека для комаров

Набор генов в ДНК человека, привлекающих кровососущих насекомых, определили ученые из США и Великобритании, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Аспекты.

На основании этой научной работы, как сообщила компания Genotek, должны будут разработаны репелленты для защиты от укусов.

Ранее общепринятым было мнение, что комаров привлекает запах человека. Но, исследовав данные 84 тыс. добровольцев, ученые под руководством Эми Джонс (Amy Jones) из отделения компании Pfizer в Кембридже выявили закономерность, что фактором, притягивающим комаров, является разная реакция иммунной системы разных людей на слюну насекомых при укусе.

В результате расшифровки, анализа и сопоставления геномов добровольцев исследователи определили гены, создающие для насекомых «вкус» человека. Таких генов насчитали 15, и их набор определяет привлекательность конкретного человека для москитов. Причем большая часть этих привлекающих комаров генов связана с работой иммунной системы, а не с потовыми железами или деятельностью кожи, что могло бы издавать привлекающий насекомых запах.

Валерий Ильинский, генетик, генеральный директор медико-генетического центра Genotek, прокомментировал, что, согласно исследованиям, более привлекательные генетически для комаров люди впоследствии дольше и сильнее страдают от воспаленных укусов комаров.

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Также в результате исследования оказалось, что женщины более, чем мужчины подвержены нападению кровососущих насекомых. Ученые обнаружили генетический участок, который влияет на эту различную гендерную притягательность для кровососущих.
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 Теги: комары, ДНК

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Сегодня, 06:37 » Автор: Татьяна Ларина
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