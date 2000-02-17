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Известный уфолог рассказал, кто и зачем создал людей

Известный уфолог рассказал, кто и зачем создал людей Боб Лазар опровергает теорию Дарвина.

Уфологи часто спорят, для чего инопланетяне создали людей, поскольку сегодня уже ни для кого не секрет, что человечество возникло как-то уж очень странно, словно «выпрыгнув» из пробирки, а все эволюционные теории разбиваются о неоспоримые факты, противоречащие теории Дарвина, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.

Кто-то из исследователей полагает, что Земля – это парк развлечений для пришельцев, кто-то считает, что люди нужны инопланетной расе как ценный биологический материал, ну и так далее. Уфолог Боб Лазар на американском телешоу Ларри Кинга (смотрите видео ниже) озвучил еще один взгляд на данную проблему, и это взгляд буквально шокировал зрителей.

По мнению известного уфолога, люди для пришельцев – это просто очень удобные накопители информации. Дело в том, что ДНК – самый оптимальный информационный носитель, при определенной квантовой технологии, которой инопланетяне наверняка обладают, на генокоде человека можно записать триллионы гигабайт информации, а то и больше. И это может показаться абсурдом только с первого взгляда.

- Во-первых, ДНК человека (в отличие от других животных Земли), как давно уже определили ученые, до 95 процентов забита «мусором», то есть информацией, которая человеку не нужна и не играет в его жизни никакой роли. Но что это тогда?
- Во-вторых, человек, в отличие даже от самого надежного (с нашей точки зрения) носителя информации, скажем, сверхпрочной пластины или чего-то там еще, которую, если не стихия, то убьет время, являются самовоспроизводящейся и копирующей «книгой знаний», передающей хранящиеся в ДНК записи из поколения в поколение.
- Более того, человек, как информационный носитель, сам же и заботится о сохранности его, делая все возможное, чтобы ничто никуда не пропало.

Известный уфолог рассказал, кто и зачем создал людей


Не смотря на шокирующую «нелепость» данного утверждения со стороны Боба Лазара, факты, как самая упрямая вещь, подтверждают его взгляды. Наше ДНК в самом деле на 95 процентов забито неизвестным нам «мусором», а наш мозг и вовсе на 98 процентов «набит» явно лишними клетками (опять-таки с нашей точки зрения). Даже мышечную ткань человек способен использовать в лучшем случае на 25 процентов, а потому почти любое животное, соизмеримое с человеком, в несколько раз его сильнее.

Этих несколько процентов используемых человеком ресурсов своего физического тела вполне достаточно для обслуживания и хранения неизвестных нам данных, и если такое все-таки допустить, то все встает на свои места. Как и легко объясняется факт похищения людей инопланетянами (для считывания или записи новой информации).

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Так что теория Боба Лазара, не смотря на всю ее фантастичность, не столь уж и абсурдна, особенно если учесть, что она объясняет многое происходящее с нами лучше, чем все прочие взгляды на происхождение человека и взаимоотношение его с пришельцами.

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 Теги: уфолог, теория

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Сегодня, 01:27 » Автор: Евгений Шевченко
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