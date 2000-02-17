Известный уфолог рассказал, кто и зачем создал людей

Боб Лазар опровергает теорию Дарвина.



Уфологи часто спорят, для чего инопланетяне создали людей, поскольку сегодня уже ни для кого не секрет, что человечество возникло как-то уж очень странно, словно «выпрыгнув» из пробирки, а все эволюционные теории разбиваются о неоспоримые факты, противоречащие теории Дарвина, сообщает



Кто-то из исследователей полагает, что Земля – это парк развлечений для пришельцев, кто-то считает, что люди нужны инопланетной расе как ценный биологический материал, ну и так далее. Уфолог Боб Лазар на американском телешоу Ларри Кинга (смотрите видео ниже) озвучил еще один взгляд на данную проблему, и это взгляд буквально шокировал зрителей.



По мнению известного уфолога, люди для пришельцев – это просто очень удобные накопители информации. Дело в том, что ДНК – самый оптимальный информационный носитель, при определенной квантовой технологии, которой инопланетяне наверняка обладают, на генокоде человека можно записать триллионы гигабайт информации, а то и больше. И это может показаться абсурдом только с первого взгляда.



- Во-первых, ДНК человека (в отличие от других животных Земли), как давно уже определили ученые, до 95 процентов забита «мусором», то есть информацией, которая человеку не нужна и не играет в его жизни никакой роли. Но что это тогда?

- Во-вторых, человек, в отличие даже от самого надежного (с нашей точки зрения) носителя информации, скажем, сверхпрочной пластины или чего-то там еще, которую, если не стихия, то убьет время, являются самовоспроизводящейся и копирующей «книгой знаний», передающей хранящиеся в ДНК записи из поколения в поколение.

- Более того, человек, как информационный носитель, сам же и заботится о сохранности его, делая все возможное, чтобы ничто никуда не пропало.







Не смотря на шокирующую «нелепость» данного утверждения со стороны Боба Лазара, факты, как самая упрямая вещь, подтверждают его взгляды. Наше ДНК в самом деле на 95 процентов забито неизвестным нам «мусором», а наш мозг и вовсе на 98 процентов «набит» явно лишними клетками (опять-таки с нашей точки зрения). Даже мышечную ткань человек способен использовать в лучшем случае на 25 процентов, а потому почти любое животное, соизмеримое с человеком, в несколько раз его сильнее.



Этих несколько процентов используемых человеком ресурсов своего физического тела вполне достаточно для обслуживания и хранения неизвестных нам данных, и если такое все-таки допустить, то все встает на свои места. Как и легко объясняется факт похищения людей инопланетянами (для считывания или записи новой информации).



Читайте также: Европейские эксперты назвали причину трагедии на перевале Дятлова



Так что теория Боба Лазара, не смотря на всю ее фантастичность, не столь уж и абсурдна, особенно если учесть, что она объясняет многое происходящее с нами лучше, чем все прочие взгляды на происхождение человека и взаимоотношение его с пришельцами.



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Уфологи часто спорят, для чего инопланетяне создали людей, поскольку сегодня уже ни для кого не секрет, что человечество возникло как-то уж очень странно, словно «выпрыгнув» из пробирки, а все эволюционные теории разбиваются о неоспоримые факты, противоречащие теории Дарвина, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter Кто-то из исследователей полагает, что Земля – это парк развлечений для пришельцев, кто-то считает, что люди нужны инопланетной расе как ценный биологический материал, ну и так далее. Уфолог Боб Лазар на американском телешоу Ларри Кинга (смотрите видео ниже) озвучил еще один взгляд на данную проблему, и это взгляд буквально шокировал зрителей.По мнению известного уфолога, люди для пришельцев – это просто очень удобные накопители информации. Дело в том, что ДНК – самый оптимальный информационный носитель, при определенной квантовой технологии, которой инопланетяне наверняка обладают, на генокоде человека можно записать триллионы гигабайт информации, а то и больше. И это может показаться абсурдом только с первого взгляда.- Во-первых, ДНК человека (в отличие от других животных Земли), как давно уже определили ученые, до 95 процентов забита «мусором», то есть информацией, которая человеку не нужна и не играет в его жизни никакой роли. Но что это тогда?- Во-вторых, человек, в отличие даже от самого надежного (с нашей точки зрения) носителя информации, скажем, сверхпрочной пластины или чего-то там еще, которую, если не стихия, то убьет время, являются самовоспроизводящейся и копирующей «книгой знаний», передающей хранящиеся в ДНК записи из поколения в поколение.- Более того, человек, как информационный носитель, сам же и заботится о сохранности его, делая все возможное, чтобы ничто никуда не пропало.Не смотря на шокирующую «нелепость» данного утверждения со стороны Боба Лазара, факты, как самая упрямая вещь, подтверждают его взгляды. Наше ДНК в самом деле на 95 процентов забито неизвестным нам «мусором», а наш мозг и вовсе на 98 процентов «набит» явно лишними клетками (опять-таки с нашей точки зрения). Даже мышечную ткань человек способен использовать в лучшем случае на 25 процентов, а потому почти любое животное, соизмеримое с человеком, в несколько раз его сильнее.Этих несколько процентов используемых человеком ресурсов своего физического тела вполне достаточно для обслуживания и хранения неизвестных нам данных, и если такое все-таки допустить, то все встает на свои места. Как и легко объясняется факт похищения людей инопланетянами (для считывания или записи новой информации).Так что теория Боба Лазара, не смотря на всю ее фантастичность, не столь уж и абсурдна, особенно если учесть, что она объясняет многое происходящее с нами лучше, чем все прочие взгляды на происхождение человека и взаимоотношение его с пришельцами.





Загрузка...