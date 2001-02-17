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Британец обнаружил странные круги на снегу
Узоры подобны тем, что обычно появляются на полях.
59-летний англичанин Крис Барроу прогуливался в начале текущего месяца неподалеку от своего родного города Девицеса, графство Уилтшир, когда вдруг заметил огромный рисунок на снегу, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.
Рассмотреть его с земли было невозможно, поэтому удивленный мужчина обратился к своему другу, имеющему оснащенный камерой квадрокоптер. С высоты птичьего полета устройство засняло гигантский идеально ровный круг, в который вписаны своеобразные «лепестки» и другие окружности.
Разумеется, когда видео попало во Всемирную паутину, необычный снежный рисунок вызвал сравнение со знаменитыми кругами на полях, возникающими на злаковых посевах во многих частях мира, но чаще всего все-таки в Туманном Альбионе, неизвестно даже почему.
Барроу отмечает, что на ролике видны отпечатки его обуви: заметив такое художество, мужчина резонно подошел к нему. Тем не менее, он отчетливо помнит, что до этого какие-либо следы возле рисунка отсутствовали. Можно было подумать, что здесь зависла «летающая тарелка» инопланетян, нанесшая на снег эти удивительные фигуры. Барроу с детства увлечен уфологией, потому именно эта мысль пришла ему в голову первой.
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С ним согласны многие пользователи Всемирной паутины. По мнению таких комментаторов, перед нами явно очередное произведение искусства представителей внеземной цивилизации. Мол, пришельцы не захотели дожидаться лета, когда на полях заколосится пшеница, и изобразили загадочный узор прямо на снегу. И можно только догадываться, что означает этот замысловатый рисунок. Вдруг гости с другой планеты пытаются донести до нас какую-либо невероятно важную информацию?
59-летний англичанин Крис Барроу прогуливался в начале текущего месяца неподалеку от своего родного города Девицеса, графство Уилтшир, когда вдруг заметил огромный рисунок на снегу, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.
Рассмотреть его с земли было невозможно, поэтому удивленный мужчина обратился к своему другу, имеющему оснащенный камерой квадрокоптер. С высоты птичьего полета устройство засняло гигантский идеально ровный круг, в который вписаны своеобразные «лепестки» и другие окружности.
Разумеется, когда видео попало во Всемирную паутину, необычный снежный рисунок вызвал сравнение со знаменитыми кругами на полях, возникающими на злаковых посевах во многих частях мира, но чаще всего все-таки в Туманном Альбионе, неизвестно даже почему.
Барроу отмечает, что на ролике видны отпечатки его обуви: заметив такое художество, мужчина резонно подошел к нему. Тем не менее, он отчетливо помнит, что до этого какие-либо следы возле рисунка отсутствовали. Можно было подумать, что здесь зависла «летающая тарелка» инопланетян, нанесшая на снег эти удивительные фигуры. Барроу с детства увлечен уфологией, потому именно эта мысль пришла ему в голову первой.
Читайте также: Европейские эксперты назвали причину трагедии на перевале Дятлова
С ним согласны многие пользователи Всемирной паутины. По мнению таких комментаторов, перед нами явно очередное произведение искусства представителей внеземной цивилизации. Мол, пришельцы не захотели дожидаться лета, когда на полях заколосится пшеница, и изобразили загадочный узор прямо на снегу. И можно только догадываться, что означает этот замысловатый рисунок. Вдруг гости с другой планеты пытаются донести до нас какую-либо невероятно важную информацию?
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