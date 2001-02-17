Гигантский звездный поток долгое время был скрыт от астрономов

Большая часть видимых с Земли звезд – остатки одного скопления.



Астрономы с помощью телескопа Gaia узнали, что большая часть видимых с Земли звезд являются остатками одного скопления, которое за миллиард лет вытянулось в одну цепь. Как сообщает интернет-издание



Отмечается, что с помощью телескопа Gaia астрономам удалось создать наиболее точную трехмерную карту Млечного Пути. Звезды склонны к образованию скоплений, однако в этом состоянии они не остаются надолго - среднее скопление "живет" всего несколько сотен тысяч лет. Чтобы удерживать звезды вместе, нужна огромная масса, создающая достаточное гравитационное притяжение. Даже маленькие галактики, вращающиеся вокруг Млечного Пути, могут быть разорваны на части его притяжением. Именно из-за таких деформаций спирали и превращаются в длинные "потоки" звезд, вращающиеся вокруг ядра галактики.



С помощью системы Gaia исследователям удалось не только получить координаты каждой звезды, но и рассчитать скорость их движения. В результате астрономы увидели, что звезды движутся не хаотично, а в форме одного потока, который все еще носит следы прошлого скопления.



Поток достигает 200 парсек в ширину и 400 парсек в длину, а его возраст оценивается в миллиард лет. Это значит, что он уже совершил четыре полных оборота вокруг Солнечной системы (на один оборот требуется 230 миллионов лет). Этого времени хватит на то, чтобы из скопление образовался поток.



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Большинство таких звездных потоков, известных на сегодня, расположены за пределами галактического диска и намного больше в размерах. Однако расположение внутри галактики делает этот конкретный поток весьма ценным объектом для исследования и даже полезным инструментом. С его помощью, к примеру, можно изучить пределы распределения звезд внутри Млечного Пути по массе. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Астрономы с помощью телескопа Gaia узнали, что большая часть видимых с Земли звезд являются остатками одного скопления, которое за миллиард лет вытянулось в одну цепь. Как сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на zn.ua , интерес для исследователей представляет то, что поток располагается на расстоянии всего 326 лет от Земли.Отмечается, что с помощью телескопа Gaia астрономам удалось создать наиболее точную трехмерную карту Млечного Пути. Звезды склонны к образованию скоплений, однако в этом состоянии они не остаются надолго - среднее скопление "живет" всего несколько сотен тысяч лет. Чтобы удерживать звезды вместе, нужна огромная масса, создающая достаточное гравитационное притяжение. Даже маленькие галактики, вращающиеся вокруг Млечного Пути, могут быть разорваны на части его притяжением. Именно из-за таких деформаций спирали и превращаются в длинные "потоки" звезд, вращающиеся вокруг ядра галактики.С помощью системы Gaia исследователям удалось не только получить координаты каждой звезды, но и рассчитать скорость их движения. В результате астрономы увидели, что звезды движутся не хаотично, а в форме одного потока, который все еще носит следы прошлого скопления.Поток достигает 200 парсек в ширину и 400 парсек в длину, а его возраст оценивается в миллиард лет. Это значит, что он уже совершил четыре полных оборота вокруг Солнечной системы (на один оборот требуется 230 миллионов лет). Этого времени хватит на то, чтобы из скопление образовался поток.Большинство таких звездных потоков, известных на сегодня, расположены за пределами галактического диска и намного больше в размерах. Однако расположение внутри галактики делает этот конкретный поток весьма ценным объектом для исследования и даже полезным инструментом. С его помощью, к примеру, можно изучить пределы распределения звезд внутри Млечного Пути по массе.





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