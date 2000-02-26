Раздел: Невероятное
Палеонтологи опознали останки существа, оказавшегося старше динозавров
Возраст останков составляет 478 млн лет.
Ученые-палеонтологи наконец-то идентифицировали существо, которое не раз находили в различных окаменелых породах. Речь идёт о доисторическом создании, названном стилофоран. Данные животные обитали миллионы лет назад, они появились даже раньше динозавров, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Продолжительное время эксперты выясняли, кого из себя представляли существа на древе эволюции. Только недавно последовали окончательные умозаключения (после того, как в Марокко нашли мягкие ткани стилофоранов).
Так, животные относились к иглокожим, что дает нам право называть их родоначальниками современных морских ежей, морских звёзд, лилий и морских огурцов.
Возраст найденных останков равняется 478 млн лет. По мнению ученых, вид мог появиться 510 млн лет назад, а исчезнуть через 200 млн лет. В длину создания не превышали 10 см. Кроме туловища, стилофораны имели придаток, в котором находилась сосудистая система. В туловище содержался кишечник. Также отросток способствовал передвижению и поиску пищи.
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Эксперты считают, что стилофораны являлись промежуточным звеном между иглокожими и хордовыми. Правда, эту мысль ещё предстоит доказать.
Ученые-палеонтологи наконец-то идентифицировали существо, которое не раз находили в различных окаменелых породах. Речь идёт о доисторическом создании, названном стилофоран. Данные животные обитали миллионы лет назад, они появились даже раньше динозавров, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Продолжительное время эксперты выясняли, кого из себя представляли существа на древе эволюции. Только недавно последовали окончательные умозаключения (после того, как в Марокко нашли мягкие ткани стилофоранов).
Так, животные относились к иглокожим, что дает нам право называть их родоначальниками современных морских ежей, морских звёзд, лилий и морских огурцов.
Возраст найденных останков равняется 478 млн лет. По мнению ученых, вид мог появиться 510 млн лет назад, а исчезнуть через 200 млн лет. В длину создания не превышали 10 см. Кроме туловища, стилофораны имели придаток, в котором находилась сосудистая система. В туловище содержался кишечник. Также отросток способствовал передвижению и поиску пищи.
Читайте также: Австралийский чиновник рассказал о всемирном климатическом заговоре
Эксперты считают, что стилофораны являлись промежуточным звеном между иглокожими и хордовыми. Правда, эту мысль ещё предстоит доказать.
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