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К Земле приближаются десятки огромных объектов
Ученые предупредили об угрозе столкновения астероидов и комет с Землей.
Громкие споры вокруг ситуации с астероидом "Апофис", который должен промчаться мимо Земли 13 апреля 2029 года пролетит всего в 38 тысячах километров, значительно усилились из-за информации NASA. Агентство полагает, что существуют еще десятки объектов, которые могут столкнуться с Землей, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Зай.юа.
Об этом стало известно благодаря сообщениям американских СМИ.
Журналисты пишут, что в столице США - Вашингтоне с 29 апреля по 3 мая 2019 года Международная академия астронавтики провела конференцию по планетарной обороне. На эту конференцию съехались эксперты со всего мира, чтобы обсудить угрозу столкновения астероидов и комет с Землей.
Известно также, что в рамках конференции проходят учения по предотвращению столкновения с вымышленным астероидом. При этом астрологи уточняют, что на самом деле этот сценарий может быть весьма реалистичен.
Напомним, ранее сообщалось, что за последние несколько лет на нашей планете произошло множество стихийных бедствий, которые отняли жизни у тысяч человек. Численность и масштаб катастроф стремительно увеличивается. Это натолкнуло уфологов на мысль о том, что инопланетяне, которые являются ответственными за сохранность жизни в космосе, готовятся к глобальной чистке Земли от людей.
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Ранее эксперты сообщили о том, что пришельцы появились на планете именно в тот момент, когда деятельность человечества начала ее уничтожать. Ученые уже бьют тревогу, ведь так называемая ледяная шапка Земли в Антарктиде тает невероятно быстро. Это может стать причиной Всемирного потопа, который угрожает всему живому. Кроме того, по всему миру начала распространяться эпидемия кори, несмотря на то что вакцина уже изобретена.
Громкие споры вокруг ситуации с астероидом "Апофис", который должен промчаться мимо Земли 13 апреля 2029 года пролетит всего в 38 тысячах километров, значительно усилились из-за информации NASA. Агентство полагает, что существуют еще десятки объектов, которые могут столкнуться с Землей, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Зай.юа.
Об этом стало известно благодаря сообщениям американских СМИ.
Журналисты пишут, что в столице США - Вашингтоне с 29 апреля по 3 мая 2019 года Международная академия астронавтики провела конференцию по планетарной обороне. На эту конференцию съехались эксперты со всего мира, чтобы обсудить угрозу столкновения астероидов и комет с Землей.
Известно также, что в рамках конференции проходят учения по предотвращению столкновения с вымышленным астероидом. При этом астрологи уточняют, что на самом деле этот сценарий может быть весьма реалистичен.
Напомним, ранее сообщалось, что за последние несколько лет на нашей планете произошло множество стихийных бедствий, которые отняли жизни у тысяч человек. Численность и масштаб катастроф стремительно увеличивается. Это натолкнуло уфологов на мысль о том, что инопланетяне, которые являются ответственными за сохранность жизни в космосе, готовятся к глобальной чистке Земли от людей.
Читайте также: В янтаре обнаружили доисторическую многоножку
Ранее эксперты сообщили о том, что пришельцы появились на планете именно в тот момент, когда деятельность человечества начала ее уничтожать. Ученые уже бьют тревогу, ведь так называемая ледяная шапка Земли в Антарктиде тает невероятно быстро. Это может стать причиной Всемирного потопа, который угрожает всему живому. Кроме того, по всему миру начала распространяться эпидемия кори, несмотря на то что вакцина уже изобретена.
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