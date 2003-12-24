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Раздел: Общество  
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Украину накроет штормовой ветер

Украину накроет штормовой ветер То, какая будет сегодня погода, указывает на то, какой она будет в марте

В западных областях и в Карпатах ожидаются мощные порывы ветра. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на comments.ua.

«28 декабря ночью в западных областях, днем в Украине, кроме востока, порывы ветра 15-20 м / с, в Карпатах 19-24 м/с», - сказано в прогнозе.
Отметим, что то, какая будет завтра погода, указывает на то, какой она будет в марте следующего года.

Наши предки раньше обращали внимание на то, что если днем был сильный мороз, а к вечеру вдруг становилось теплее, значит настоящая стужа еще впереди.

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В столице в четверг весь день будет держаться облачная погода будет держаться в Киеве до самого вечера. Без осадков.
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 Теги: ветер, шторм

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Сегодня, 04:53 » Автор: Наталья Кошелева
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