Раздел: Общество
Украину накроет штормовой ветер
То, какая будет сегодня погода, указывает на то, какой она будет в марте
В западных областях и в Карпатах ожидаются мощные порывы ветра. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на comments.ua.
«28 декабря ночью в западных областях, днем в Украине, кроме востока, порывы ветра 15-20 м / с, в Карпатах 19-24 м/с», - сказано в прогнозе.
Отметим, что то, какая будет завтра погода, указывает на то, какой она будет в марте следующего года.
Наши предки раньше обращали внимание на то, что если днем был сильный мороз, а к вечеру вдруг становилось теплее, значит настоящая стужа еще впереди.
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В столице в четверг весь день будет держаться облачная погода будет держаться в Киеве до самого вечера. Без осадков.
В западных областях и в Карпатах ожидаются мощные порывы ветра. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на comments.ua.
«28 декабря ночью в западных областях, днем в Украине, кроме востока, порывы ветра 15-20 м / с, в Карпатах 19-24 м/с», - сказано в прогнозе.
Отметим, что то, какая будет завтра погода, указывает на то, какой она будет в марте следующего года.
Наши предки раньше обращали внимание на то, что если днем был сильный мороз, а к вечеру вдруг становилось теплее, значит настоящая стужа еще впереди.
Читайте также: Всю Украину, кроме Донбасса, накроет дождь со снегом
В столице в четверг весь день будет держаться облачная погода будет держаться в Киеве до самого вечера. Без осадков.
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