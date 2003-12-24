Раздел: Общество
Стало известно, сколько киевляне задолжали за тепло
Сумма приличная.
Больше всего должно население, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Долг столичных потребителей тепловой энергии перед ПАО Киевэнерго на 1 декабря увеличилась на 1 млрд гривен и составила 3,9 млрд гривен. Об этом сообщает пресс-служба ПАО Киевэнерго.
Отмечается, что наибольшую задолженность за тепло, отопление и горячую воду перед Киевэнерго имеют население и ЖЭО столицы - 2,1 млрд гривен и 744 млн гривен соответственно.
Кроме того, существенную задолженность за отопление и горячую воду накопил государственный бюджет. На 1 декабря 2017 года задолженность организаций, финансируемых из госбюджета, составила 100,6 млн гривен, а долг госбюджета по компенсации льгот и субсидий за теплоэнергию - 604 млн гривен.
Как сообщается, критическая ситуация с расчетами населения и ЖЭО за отопление и горячую воду в Шевченковском (391,9 млн гривен) и Деснянском (342 млн гривен) районах.
Суммарная задолженность населения за отопление и горячую воду перед Киевэнерго на 1 декабря 2017 года увеличилась на 570 млн гривен и составила 2,1 млрд гривен. Задолженность жителей столицы за отопление составляет 1,4 млрд гривен, а долг за горячую воду - 709,3 млн гривен.
В пересчете на одного жителя района наибольшие долги перед компанией за отопление и горячую воду имеют жители Печерского района - 3,1 тыс гривен.
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Среди жилых домов максимальную задолженность за услуги компании накопили потребители Подольского района - 6,3 млн гривен (ул. Вышгородская, 45), Печерского - 3,3 млн гривен (ул. Евгения Коновальца, 44а) и Оболонского - 2,5 млн гривен (ул. Калнышевского Петра, 7).
Больше всего должно население, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Долг столичных потребителей тепловой энергии перед ПАО Киевэнерго на 1 декабря увеличилась на 1 млрд гривен и составила 3,9 млрд гривен. Об этом сообщает пресс-служба ПАО Киевэнерго.
Отмечается, что наибольшую задолженность за тепло, отопление и горячую воду перед Киевэнерго имеют население и ЖЭО столицы - 2,1 млрд гривен и 744 млн гривен соответственно.
Кроме того, существенную задолженность за отопление и горячую воду накопил государственный бюджет. На 1 декабря 2017 года задолженность организаций, финансируемых из госбюджета, составила 100,6 млн гривен, а долг госбюджета по компенсации льгот и субсидий за теплоэнергию - 604 млн гривен.
Как сообщается, критическая ситуация с расчетами населения и ЖЭО за отопление и горячую воду в Шевченковском (391,9 млн гривен) и Деснянском (342 млн гривен) районах.
Суммарная задолженность населения за отопление и горячую воду перед Киевэнерго на 1 декабря 2017 года увеличилась на 570 млн гривен и составила 2,1 млрд гривен. Задолженность жителей столицы за отопление составляет 1,4 млрд гривен, а долг за горячую воду - 709,3 млн гривен.
В пересчете на одного жителя района наибольшие долги перед компанией за отопление и горячую воду имеют жители Печерского района - 3,1 тыс гривен.
Читайте также: В Киеве автохам перегородил дорогу общественному транспорту
Среди жилых домов максимальную задолженность за услуги компании накопили потребители Подольского района - 6,3 млн гривен (ул. Вышгородская, 45), Печерского - 3,3 млн гривен (ул. Евгения Коновальца, 44а) и Оболонского - 2,5 млн гривен (ул. Калнышевского Петра, 7).
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