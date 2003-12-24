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Раздел: Общество  
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Стало известно, сколько киевляне задолжали за тепло

Стало известно, сколько киевляне задолжали за теплоСумма приличная.

Больше всего должно население, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Долг столичных потребителей тепловой энергии перед ПАО Киевэнерго на 1 декабря увеличилась на 1 млрд гривен и составила 3,9 млрд гривен. Об этом сообщает пресс-служба ПАО Киевэнерго.

Отмечается, что наибольшую задолженность за тепло, отопление и горячую воду перед Киевэнерго имеют население и ЖЭО столицы - 2,1 млрд гривен и 744 млн гривен соответственно.

Кроме того, существенную задолженность за отопление и горячую воду накопил государственный бюджет. На 1 декабря 2017 года задолженность организаций, финансируемых из госбюджета, составила 100,6 млн гривен, а долг госбюджета по компенсации льгот и субсидий за теплоэнергию - 604 млн гривен.

Как сообщается, критическая ситуация с расчетами населения и ЖЭО за отопление и горячую воду в Шевченковском (391,9 млн гривен) и Деснянском (342 млн гривен) районах.

Суммарная задолженность населения за отопление и горячую воду перед Киевэнерго на 1 декабря 2017 года увеличилась на 570 млн гривен и составила 2,1 млрд гривен. Задолженность жителей столицы за отопление составляет 1,4 млрд гривен, а долг за горячую воду - 709,3 млн гривен.

В пересчете на одного жителя района наибольшие долги перед компанией за отопление и горячую воду имеют жители Печерского района - 3,1 тыс гривен.

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Среди жилых домов максимальную задолженность за услуги компании накопили потребители Подольского района - 6,3 млн гривен (ул. Вышгородская, 45), Печерского - 3,3 млн гривен (ул. Евгения Коновальца, 44а) и Оболонского - 2,5 млн гривен (ул. Калнышевского Петра, 7).
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 Теги: отопление, долг

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Сегодня, 19:18 » Автор: Наталия Невская
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