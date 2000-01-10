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Раздел: Общество  
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Киевлян предупредили о важном ограничении

Киевлян предупредили о важном ограниченииОно касается въезда большегрузного транспорта в столицу.

Из-за ожидаемого ухудшения погодных условий в виде сильного мокрого снега, усиления ветра, метели и гололеда, въезд крупногабаритного и тяжеловесного транспорта в Киев в ближайшие дни может быть ограничен.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации (КГГА), передает Хроника.инфо со ссылкой на БизнесЦензор.

"Кроме того, чтобы работа снегоуборочной техники была эффективной, власть призывает водителей не парковать автомобили на обочинах дорог и в запрещенных для этого местах. Автомобили, мешающие расчищать автодороги от снега, будут эвакуированы", – сказано в сообщении.

Также городские власти просит киевлян в условиях ухудшения погоды не пользоваться личным авто, а по возможности отдавать предпочтение общественному транспорту.

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Напомним, что по прогнозу синоптиков, 18 января в столице ожидается осложнение погодных условий: сильный мокрый снег, усиление ветра до 15-18 м/с, метель, на дорогах гололедица, образование снежного покрова высотой 20 см. Источник: https://biz.censor.net.ua/n3044731
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 Теги: Киев, ограничение

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Сегодня, 21:34 » Автор: Наталия Невская
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