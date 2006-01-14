Раздел: Общество
Временно снято ограничение на движение транспорта в некоторых областях Украины
Ограничения на движение транспорта временно снято в шести областях Украины.
“В связи с обеспечением безопасных условий движения и проведением снегоочистительных работ восстановлено движение на автодорогах государственного значения в следующих областях: Киевская, Кировоградская, Черкасская, Винницкая, Черниговская и Одесская области (на отдельных дорогах)”, — передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.
В то же время, по состоянию на 19:30 в Одесской области действуют ограничения на движение большегрузного транспорта, а на отдельных участках дорог ограничено движение для всех видов транспорта.
В частности, движение любого транспорта ограничено по дорогам:
М-13 Кропивницкий — Платоново, км 157 + 216 — км 254 + 416 в пределах Одесской области;
М-15 Одесса — Рени, от г. Сарата до с. Монаши и возле г. Татарбунары.
Кроме того, запрещено движение большегрузных и крупногабаритных транспортных средств по всем дорогам государственного значения в 7 районах: Ананьевский, Окнянський, Балтский, Любашевский, Кодымский, Савранский, Подольский.
Действует запрет на движение тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств по таким дорогам государственного значения:
М-13 Кропивницкий — Платоново (на г. Кишинев), км 157 + 216 — км 254 + 416;
Р-75 КПП “Тимково” — Балта — Первомайск — Доманевка — Александровка, км 0 +000 — км 81 + 7421;
Р-72 КПП “Староказачье” — Б.-Днестровский, км 0 +000 — км 37 + 168.
Читайте также: В Киеве временно перекроют движение на одном из мостов
Напомним, ограничения на движение большегрузного транспорта по состоянию на утро пятницы действовали в семи областях.
“В связи с обеспечением безопасных условий движения и проведением снегоочистительных работ восстановлено движение на автодорогах государственного значения в следующих областях: Киевская, Кировоградская, Черкасская, Винницкая, Черниговская и Одесская области (на отдельных дорогах)”, — передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.
В то же время, по состоянию на 19:30 в Одесской области действуют ограничения на движение большегрузного транспорта, а на отдельных участках дорог ограничено движение для всех видов транспорта.
В частности, движение любого транспорта ограничено по дорогам:
М-13 Кропивницкий — Платоново, км 157 + 216 — км 254 + 416 в пределах Одесской области;
М-15 Одесса — Рени, от г. Сарата до с. Монаши и возле г. Татарбунары.
Кроме того, запрещено движение большегрузных и крупногабаритных транспортных средств по всем дорогам государственного значения в 7 районах: Ананьевский, Окнянський, Балтский, Любашевский, Кодымский, Савранский, Подольский.
Действует запрет на движение тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств по таким дорогам государственного значения:
М-13 Кропивницкий — Платоново (на г. Кишинев), км 157 + 216 — км 254 + 416;
Р-75 КПП “Тимково” — Балта — Первомайск — Доманевка — Александровка, км 0 +000 — км 81 + 7421;
Р-72 КПП “Староказачье” — Б.-Днестровский, км 0 +000 — км 37 + 168.
Читайте также: В Киеве временно перекроют движение на одном из мостов
Напомним, ограничения на движение большегрузного транспорта по состоянию на утро пятницы действовали в семи областях.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
173
0
Оставьте свой комментарий