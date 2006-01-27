Раздел: Общество
В Киеве прошла акция против издевательств над животными
27 января зооактивисты собрались возле национального цирка на акцию протеста.
Митингующие требовали запретить выступление диких животных на арене, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
Около ста человек с плакатами преградили центральный вход в цирк. Они требовали перестать издеваться над четвероногими артистами.
Активисты уверены, что в цирках над животными издеваются и избивают их. «Цирк – ад для животных», «Животные – не клоуны», «Хочешь увидеть слона – едь в Африку», — скандировали митингующие, призывая руководство цирка отменить представления с животными. Работники учреждения наблюдали за акцией из окна.
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Через полтора часа из-за сильного холода зооактивисты разошлись. Но пообещали, что это не последняя акция. Протестовать они будут до тех пор, пока издевательства над животными не прекратятся. Такие же митинги «Цирк без животных» сегодня и завтра пройдут в Харькове, Запорожье и Львове.
Митингующие требовали запретить выступление диких животных на арене, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
Около ста человек с плакатами преградили центральный вход в цирк. Они требовали перестать издеваться над четвероногими артистами.
Активисты уверены, что в цирках над животными издеваются и избивают их. «Цирк – ад для животных», «Животные – не клоуны», «Хочешь увидеть слона – едь в Африку», — скандировали митингующие, призывая руководство цирка отменить представления с животными. Работники учреждения наблюдали за акцией из окна.
Читайте также: В Киеве пройдет акция против живодеров
Через полтора часа из-за сильного холода зооактивисты разошлись. Но пообещали, что это не последняя акция. Протестовать они будут до тех пор, пока издевательства над животными не прекратятся. Такие же митинги «Цирк без животных» сегодня и завтра пройдут в Харькове, Запорожье и Львове.
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