В Киеве прошла акция против издевательств над животными

27 января зооактивисты собрались возле национального цирка на акцию протеста.



Митингующие требовали запретить выступление диких животных на арене, пишет



Около ста человек с плакатами преградили центральный вход в цирк. Они требовали перестать издеваться над четвероногими артистами.



Активисты уверены, что в цирках над животными издеваются и избивают их. «Цирк – ад для животных», «Животные – не клоуны», «Хочешь увидеть слона – едь в Африку», — скандировали митингующие, призывая руководство цирка отменить представления с животными. Работники учреждения наблюдали за акцией из окна.



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Через полтора часа из-за сильного холода зооактивисты разошлись. Но пообещали, что это не последняя акция. Протестовать они будут до тех пор, пока издевательства над животными не прекратятся. Такие же митинги «Цирк без животных» сегодня и завтра пройдут в Харькове, Запорожье и Львове.















Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Митингующие требовали запретить выступление диких животных на арене, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор Около ста человек с плакатами преградили центральный вход в цирк. Они требовали перестать издеваться над четвероногими артистами.Активисты уверены, что в цирках над животными издеваются и избивают их. «Цирк – ад для животных», «Животные – не клоуны», «Хочешь увидеть слона – едь в Африку», — скандировали митингующие, призывая руководство цирка отменить представления с животными. Работники учреждения наблюдали за акцией из окна.Через полтора часа из-за сильного холода зооактивисты разошлись. Но пообещали, что это не последняя акция. Протестовать они будут до тех пор, пока издевательства над животными не прекратятся. Такие же митинги «Цирк без животных» сегодня и завтра пройдут в Харькове, Запорожье и Львове.



