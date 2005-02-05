Раздел: Общество
В Киеве школы массово закрываются на карантин
Только в Шевченковском районе ситуация нормальная и ни один класс не закрыли на карантин
В Киеве 75 школ полностью закрылись на карантин. Об этом сообщил замглавы КГГА Николай Поворозник в Facebook, пишет Хроника.инфо со ссылкой на ЛІГА.net
В 59 школах карантин объявили частично - в 386 классах.
Больше всего болеют школьники в Деснянском, Оболонском и Святошинском районах. В Шевченковском районе продолжают учебный процесс все школы и классы.
В школах Киева учатся больше 272 тысяч детей. В четверг, 8 января, на уроках из-за грипа и ОРВИ не было 6,5 тысяч школьников.
Читайте также: В Киеве массово закрываются школы. Видео
7 февраля в Запорожье из-за ОРВИ и гриппа на карантин закрыли все школы города.
В Киеве 75 школ полностью закрылись на карантин. Об этом сообщил замглавы КГГА Николай Поворозник в Facebook, пишет Хроника.инфо со ссылкой на ЛІГА.net
В 59 школах карантин объявили частично - в 386 классах.
Больше всего болеют школьники в Деснянском, Оболонском и Святошинском районах. В Шевченковском районе продолжают учебный процесс все школы и классы.
В школах Киева учатся больше 272 тысяч детей. В четверг, 8 января, на уроках из-за грипа и ОРВИ не было 6,5 тысяч школьников.
Читайте также: В Киеве массово закрываются школы. Видео
7 февраля в Запорожье из-за ОРВИ и гриппа на карантин закрыли все школы города.
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