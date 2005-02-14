» » В Киеве ограничат движение по Южному мосту
Раздел: Общество  
0

В Киеве ограничат движение по Южному мосту

В Киеве ограничат движение по Южному мостуОграничение связано с проведением ремонтных работ.

В Киеве частично ограничат движение по Южному мосту в ночное время, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.

Обращаем внимание водителей, что движение транспорта по Южному мостовому переходу частично ограничат в связи с ремонтом деформационных швов», - говорится в сообщении пресс-службы КП «Киевавтодор».

Движение будет ограничено:

с 21:00 16 февраля до 07:00 17 февраля и с 21:00 17 февраля до 07:00 18 февраля в направлении с проспекта Николая Бажана на Надднепрянское шоссе;
с 21:00 18 февраля до 7:00 19 февраля в направлении с Надднепрянского шоссе на ул. М. Бажана.

Читайте также: Семь правил, благодаря которым можно быстро вылечить простуду

В «Киевавтодоре» просят водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с проведением работ.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Киев, Южный мост

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 13:46 » Автор: Анна Мартынова
     249
     0

Похожие новости по теме

В Киеве на ночь ограничат движение по Южному мосту В Киеве на ночь ограничат движение по Южному мосту

Движение ограничено до семи утра.

На одном из киевских мостов ограничат движение На одном из киевских мостов ограничат движение

Ограничения связаны с ремонтными работами

В Киеве ограничат движение на одном из мостов В Киеве ограничат движение на одном из мостов

"Киевавтодор" просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам

По киевскому Южному мосту ограничат движение По киевскому Южному мосту ограничат движение

Ограничение будет действовать завтра.

В Киеве ограничат движение на нескольких улицах Подола В Киеве ограничат движение на нескольких улицах Подола

На Подоле будет частично ограничено движение транспорта.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх