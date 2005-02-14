Раздел: Общество
В Киеве ограничат движение по Южному мосту
Ограничение связано с проведением ремонтных работ.
В Киеве частично ограничат движение по Южному мосту в ночное время, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
Обращаем внимание водителей, что движение транспорта по Южному мостовому переходу частично ограничат в связи с ремонтом деформационных швов», - говорится в сообщении пресс-службы КП «Киевавтодор».
Движение будет ограничено:
с 21:00 16 февраля до 07:00 17 февраля и с 21:00 17 февраля до 07:00 18 февраля в направлении с проспекта Николая Бажана на Надднепрянское шоссе;
с 21:00 18 февраля до 7:00 19 февраля в направлении с Надднепрянского шоссе на ул. М. Бажана.
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В «Киевавтодоре» просят водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с проведением работ.
В Киеве частично ограничат движение по Южному мосту в ночное время, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
Обращаем внимание водителей, что движение транспорта по Южному мостовому переходу частично ограничат в связи с ремонтом деформационных швов», - говорится в сообщении пресс-службы КП «Киевавтодор».
Движение будет ограничено:
с 21:00 16 февраля до 07:00 17 февраля и с 21:00 17 февраля до 07:00 18 февраля в направлении с проспекта Николая Бажана на Надднепрянское шоссе;
с 21:00 18 февраля до 7:00 19 февраля в направлении с Надднепрянского шоссе на ул. М. Бажана.
Читайте также: Семь правил, благодаря которым можно быстро вылечить простуду
В «Киевавтодоре» просят водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с проведением работ.
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