» » В одной из киевских многоэтажек взорвался мусоропровод
Раздел: Общество  
0

В одной из киевских многоэтажек взорвался мусоропровод

В одной из киевских многоэтажек взорвался мусоропроводЧасть мусора взорвалась.

20 февраля в Киеве в одной из многоэтажек по улице Верховинной в Святошинском районе взорвался мусор, передает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает "Киев Оперативный".

"Чтобы не мусорить, кто-то сделал дырки в заваренном мусоропроводе и все окурки бросали туда. А так как дворник не всегда вовремя убирал скопившийся мусор, в самом мусоропроводе произошло возгорание. В один момент, от большой температуры, часть мусоропровода взорвалась", - говорится в сообщении.

Читайте также: На Кировоградщине в многоэтажке прогремел мощный взрыв

К счастью, никто не пострадал.


В одной из киевских многоэтажек взорвался мусоропровод
В одной из киевских многоэтажек взорвался мусоропровод
В одной из киевских многоэтажек взорвался мусоропровод
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Киев, мусоропровод

Загрузка...
Сегодня, 13:41 » Автор: Анна Мартынова
     152
     0

Похожие новости по теме

Во Львове люди начали жечь мусор прямо на улицах Во Львове люди начали жечь мусор прямо на улицах

Жители Львова начали жечь на улицах города скопившийся мусор.

Киев Киев "задыхается" от дефицита дворников

Уборщики не хотят работать за мизерные деньги.

Киев будет утилизировать часть мусора со Львова Киев будет утилизировать часть мусора со Львова

Садовый обратился к мэру столицы с просьбой о такой помощи.

ЧП в Николаеве: на АЗС взорвался бензовоз ЧП в Николаеве: на АЗС взорвался бензовоз

Мощный взрыв прогремел на заправочной станции "Фортуна".

В киевской многоэтажке взорвался газовый баллон В киевской многоэтажке взорвался газовый баллон

Взорвался газовый пропановый баллон, находившийся в одной из комнат.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх