В одной из киевских многоэтажек взорвался мусоропровод

Часть мусора взорвалась.



20 февраля в Киеве в одной из многоэтажек по улице Верховинной в Святошинском районе взорвался мусор, передает



Об этом на своей странице в Facebook сообщает "Киев Оперативный".



"Чтобы не мусорить, кто-то сделал дырки в заваренном мусоропроводе и все окурки бросали туда. А так как дворник не всегда вовремя убирал скопившийся мусор, в самом мусоропроводе произошло возгорание. В один момент, от большой температуры, часть мусоропровода взорвалась", - говорится в сообщении.



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К счастью, никто не пострадал.









Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter 20 февраля в Киеве в одной из многоэтажек по улице Верховинной в Святошинском районе взорвался мусор, передает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф Об этом на своей странице в Facebook сообщает "Киев Оперативный"."Чтобы не мусорить, кто-то сделал дырки в заваренном мусоропроводе и все окурки бросали туда. А так как дворник не всегда вовремя убирал скопившийся мусор, в самом мусоропроводе произошло возгорание. В один момент, от большой температуры, часть мусоропровода взорвалась", - говорится в сообщении.К счастью, никто не пострадал.



