Раздел: Общество
В одной из киевских многоэтажек взорвался мусоропровод
Часть мусора взорвалась.
20 февраля в Киеве в одной из многоэтажек по улице Верховинной в Святошинском районе взорвался мусор, передает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
Об этом на своей странице в Facebook сообщает "Киев Оперативный".
"Чтобы не мусорить, кто-то сделал дырки в заваренном мусоропроводе и все окурки бросали туда. А так как дворник не всегда вовремя убирал скопившийся мусор, в самом мусоропроводе произошло возгорание. В один момент, от большой температуры, часть мусоропровода взорвалась", - говорится в сообщении.
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К счастью, никто не пострадал.
20 февраля в Киеве в одной из многоэтажек по улице Верховинной в Святошинском районе взорвался мусор, передает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
Об этом на своей странице в Facebook сообщает "Киев Оперативный".
"Чтобы не мусорить, кто-то сделал дырки в заваренном мусоропроводе и все окурки бросали туда. А так как дворник не всегда вовремя убирал скопившийся мусор, в самом мусоропроводе произошло возгорание. В один момент, от большой температуры, часть мусоропровода взорвалась", - говорится в сообщении.
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К счастью, никто не пострадал.
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