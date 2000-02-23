Принятие электронного билета в Киеве оттянется еще на несколько месяцев

Столица сильно отстает от некоторых других городов Украины с принятием электронного билета.



В апреле в Киеве должны были запустить электронный билет на все виды транспорта. Но теперь, как сообщается сроки внедрения сдвигаются на осень 2018 года. Как заявил директор департамента информационных технологий КГГА Юрий Назаров, тестовый запуск электронного билета запланирован на 14 июля, а полноценно система заработает только в октябре-ноябре 2018 года.



Об этом пишет



"Мы действительно планировали 1 апреля уже начать тестирование, но по ходу реализации проекта появились дополнительные работы. С учетом того, что мы начали прорабатывать гибкие модели тарифов, где будет электронный кошелек у жителя, где он сможет, к примеру, выбрать на месяц безлимитную поездку, количество поездок и т.д., у нас сдвигаются сроки на июль. Ориентировочно 14 июля мы начнем тестировать систему. Думаю, этот период составит около 3 месяцев, т.е. полноценно на рабочую систему мы выйдем к осени — в октябре, ноябре", - отметил Назаров.



Он отметил, что сейчас идёт завершающая фаза установки оборудования и внедрения программного обеспечения. В 2017 году ЦКиевпастрансЦ успел получить 300 считывающих устройств для контролеров, а также 530 комплектов оборудования, из которых смонтировано уже 350 комплектов. Остальные будут установлены в ближайшие пару недель.



Также, по условиям тендера, нужно получить и установить ещё 970 комплектов из бортовых компьютеров и валидаторов.



В свою очередь глава Департамента транспортной инфраструктуры Киева Сергей Симонов заявил, что уже летом на дороги столицы выйдут современные маршрутки с GPS-трекерами и валидаторами для электронного билета.



"Уже в марте у нас будет конкурс на 15 маршрутов, следующий конкурс на остальные 30 маршрутов пройдет в апреле-мае. По требованиям — это будет Евро-5, также маршрутные автобусы должны быть оборудованы GPS-трекерами, чтобы мы отслеживали время и маршрут, и валидаторами—устройствами для считывания электронного билета, чтобы люди могли карточкой-проездным или банковской картой заплатить, а водители иметь форменную одежду", - говорит Сергей Симонов.



По его словам, 45 маршрутов должны полностью покрыть запросы Киева на транспорт подобного рода. Остальные 30 маршрутов будут заменены подвижным составом «Киевпастранса»



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Как отмечается, устройства для подтверждения оплаты электронным билетом будут поддерживать как бесконтактное считывание посредством технологий NFC (смартфоны, умные часы) и EMV (банковские карты), так и оптическое считывание QR- и штрихкодов.



К слову, в Тернополе уже работает собственная система валидаторов и электронных карт. Хотя пока NFC и EMV не поддерживаются. Но при этом GPS-треккеры используются уже несколько лет. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В апреле в Киеве должны были запустить электронный билет на все виды транспорта. Но теперь, как сообщается сроки внедрения сдвигаются на осень 2018 года. Как заявил директор департамента информационных технологий КГГА Юрий Назаров, тестовый запуск электронного билета запланирован на 14 июля, а полноценно система заработает только в октябре-ноябре 2018 года.Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на tehnot "Мы действительно планировали 1 апреля уже начать тестирование, но по ходу реализации проекта появились дополнительные работы. С учетом того, что мы начали прорабатывать гибкие модели тарифов, где будет электронный кошелек у жителя, где он сможет, к примеру, выбрать на месяц безлимитную поездку, количество поездок и т.д., у нас сдвигаются сроки на июль. Ориентировочно 14 июля мы начнем тестировать систему. Думаю, этот период составит около 3 месяцев, т.е. полноценно на рабочую систему мы выйдем к осени — в октябре, ноябре", - отметил Назаров.Он отметил, что сейчас идёт завершающая фаза установки оборудования и внедрения программного обеспечения. В 2017 году ЦКиевпастрансЦ успел получить 300 считывающих устройств для контролеров, а также 530 комплектов оборудования, из которых смонтировано уже 350 комплектов. Остальные будут установлены в ближайшие пару недель.Также, по условиям тендера, нужно получить и установить ещё 970 комплектов из бортовых компьютеров и валидаторов.В свою очередь глава Департамента транспортной инфраструктуры Киева Сергей Симонов заявил, что уже летом на дороги столицы выйдут современные маршрутки с GPS-трекерами и валидаторами для электронного билета."Уже в марте у нас будет конкурс на 15 маршрутов, следующий конкурс на остальные 30 маршрутов пройдет в апреле-мае. По требованиям — это будет Евро-5, также маршрутные автобусы должны быть оборудованы GPS-трекерами, чтобы мы отслеживали время и маршрут, и валидаторами—устройствами для считывания электронного билета, чтобы люди могли карточкой-проездным или банковской картой заплатить, а водители иметь форменную одежду", - говорит Сергей Симонов.По его словам, 45 маршрутов должны полностью покрыть запросы Киева на транспорт подобного рода. Остальные 30 маршрутов будут заменены подвижным составом «Киевпастранса»Как отмечается, устройства для подтверждения оплаты электронным билетом будут поддерживать как бесконтактное считывание посредством технологий NFC (смартфоны, умные часы) и EMV (банковские карты), так и оптическое считывание QR- и штрихкодов.К слову, в Тернополе уже работает собственная система валидаторов и электронных карт. Хотя пока NFC и EMV не поддерживаются. Но при этом GPS-треккеры используются уже несколько лет.



