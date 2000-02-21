В детсаду Луцка произошло массовое отравление

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Массовое отравление детей в Ивано-Франковске: число пострадавших растет От пищевого отравления в детском саду "Ласточка" в Ивано-Франковске пострадали уже 10 детей и 2 взрослых.