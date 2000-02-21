Раздел: Общество
В детсаду Луцка произошло массовое отравление
Родители считают, что дело в некачественной еде в детском саду.
Около 15 дошкольников 3 и 4 лет попали в инфекционное отделение городской больницы в Луцке. Об этом сообщает "5 канал". Как удалось установить, первые признаки отравления появились у детей ещё вечером в пятницу, 23 февраля, передает Хроника.инфо со ссылкой на 112.
Родители уверены, что причина отравления - некачественная еда в детском саду, который посещали все пострадавшие дошкольники. На данный момент делом занимаются специалисты лабораторного центра, которые уже взяли необходимые образцы для исследований.
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"Мы не можем комментировать, отравление это или нет. Мы сейчас проводим обследование в комплексе, в том числе лабораторные исследования еды и смывов", - объяснила глава Луцкого отдела областного лабораторного центра Ядвига Попиль.
Около 15 дошкольников 3 и 4 лет попали в инфекционное отделение городской больницы в Луцке. Об этом сообщает "5 канал". Как удалось установить, первые признаки отравления появились у детей ещё вечером в пятницу, 23 февраля, передает Хроника.инфо со ссылкой на 112.
Родители уверены, что причина отравления - некачественная еда в детском саду, который посещали все пострадавшие дошкольники. На данный момент делом занимаются специалисты лабораторного центра, которые уже взяли необходимые образцы для исследований.
Читайте также: На курорте Закарпатья произошло массовое отравление детей
"Мы не можем комментировать, отравление это или нет. Мы сейчас проводим обследование в комплексе, в том числе лабораторные исследования еды и смывов", - объяснила глава Луцкого отдела областного лабораторного центра Ядвига Попиль.
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