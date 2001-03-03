Раздел: Общество
В Киеве временно изменят популярный автобусный маршрут
Изменения связаны с проведением ярмарок.
В столице внесены изменения в работу автобусного маршрута № 101, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
«В субботу, 10 марта, автобусный маршрут № 101 изменит движение в связи с проведением продовольственных ярмарок на ул. М. Закревского - на участке от ул. В. Маяковского до ул. Т. Драйзера», - говорится в сообщении КГГА.
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Отмечается, что с начала движения до окончания ярмарок (ориентировочно до 18:00) автобусы этого маршрута будут курсировать так: ст. м. «Петровка» - ул. Владимира Маяковского по действующей трассе, далее - ул. Теодора Драйзера - ул. Николая Закревского, далее по действующей трассе.
В столице внесены изменения в работу автобусного маршрута № 101, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
«В субботу, 10 марта, автобусный маршрут № 101 изменит движение в связи с проведением продовольственных ярмарок на ул. М. Закревского - на участке от ул. В. Маяковского до ул. Т. Драйзера», - говорится в сообщении КГГА.
Читайте также: Киевлян восхитил новый мурал работы канадского художника
Отмечается, что с начала движения до окончания ярмарок (ориентировочно до 18:00) автобусы этого маршрута будут курсировать так: ст. м. «Петровка» - ул. Владимира Маяковского по действующей трассе, далее - ул. Теодора Драйзера - ул. Николая Закревского, далее по действующей трассе.
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