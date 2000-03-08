Раздел: Общество
На Закарпатье зафиксирована новая вспышка кори
Зафиксированы новые случаи заболевания.
За прошлую неделю, с 5 по 11 марта, был зарегистрирован 141 случай заболевания корью в Закарпатской области, передает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
Об этом заявила заведующая отделом эпидемиологического надзора и профилактики инфекционных заболеваний Закарпатского лабораторного центра Виктория Тимчик.
По ее информации, 111 случаев заболевания корью зафиксировано у детей, а 30 – у взрослых.
Однако, по сравнению с предыдущей неделей, количество случаев заболевания уменьшилось на 11%.
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"Уменьшение случаев кори произошло за счет старших детских возрастных групп 10-14 и 15-17 лет. Уровень госпитализации держится на уровне прошлой недели и составляет 76%. Среди заболевших ни одной прививки против кори не имеют 72%, а одну прививку получили 19%", – говорит Тимчик.
За прошлую неделю, с 5 по 11 марта, был зарегистрирован 141 случай заболевания корью в Закарпатской области, передает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
Об этом заявила заведующая отделом эпидемиологического надзора и профилактики инфекционных заболеваний Закарпатского лабораторного центра Виктория Тимчик.
По ее информации, 111 случаев заболевания корью зафиксировано у детей, а 30 – у взрослых.
Однако, по сравнению с предыдущей неделей, количество случаев заболевания уменьшилось на 11%.
Читайте также: В Запорожье зафиксирована новая вспышка кори
"Уменьшение случаев кори произошло за счет старших детских возрастных групп 10-14 и 15-17 лет. Уровень госпитализации держится на уровне прошлой недели и составляет 76%. Среди заболевших ни одной прививки против кори не имеют 72%, а одну прививку получили 19%", – говорит Тимчик.
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