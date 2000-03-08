Раздел: Общество
В школах на Оболони перестали работать столовые
Торги могут отменить.
С сегодняшнего дня школьные столовые Оболони прекратили работу, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
«В случае отмены результатов торгов на предоставление услуг по организации горячего питания , на проведение новых понадобиться по меньшей мере два месяца (до конца мая 2018 года)», - говорится в сообщении Оболонской РГА.
Отмечается, что торги на предоставление услуг по организации горячего питания объявлено 13 декабря 2017 года. Срок раскрытия предложений 12 января 2018 года. Указанные торги были отменены 26 января 2018 года из-за обжалования процедуры в постоянно действующей административной коллегии Антимонопольного комитета Украины по рассмотрению жалоб о нарушении законодательства в сфере государственных закупок.
10 января 2018 для обеспечения учебных заведений услугами по организации горячего питания во время обжалования процедуры было объявлено вторые торги. Раскрытие предложений состоялось 14 февраля 2018.
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26 февраля 2018 ООО “Понтем.УА” обжаловало результаты рассмотрения его предложения (отклонение) в Постоянно действующей административной коллегии Антимонопольного комитета Украины по рассмотрению жалоб о нарушении законодательства в сфере государственных закупок. Рассмотрение жалобы состоится 16 марта 2018 года. Решение публикуется в течение пяти дней.
С сегодняшнего дня школьные столовые Оболони прекратили работу, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
«В случае отмены результатов торгов на предоставление услуг по организации горячего питания , на проведение новых понадобиться по меньшей мере два месяца (до конца мая 2018 года)», - говорится в сообщении Оболонской РГА.
Отмечается, что торги на предоставление услуг по организации горячего питания объявлено 13 декабря 2017 года. Срок раскрытия предложений 12 января 2018 года. Указанные торги были отменены 26 января 2018 года из-за обжалования процедуры в постоянно действующей административной коллегии Антимонопольного комитета Украины по рассмотрению жалоб о нарушении законодательства в сфере государственных закупок.
10 января 2018 для обеспечения учебных заведений услугами по организации горячего питания во время обжалования процедуры было объявлено вторые торги. Раскрытие предложений состоялось 14 февраля 2018.
Читайте также: В Луганске перестали работать телевидение и мобильная связь
26 февраля 2018 ООО “Понтем.УА” обжаловало результаты рассмотрения его предложения (отклонение) в Постоянно действующей административной коллегии Антимонопольного комитета Украины по рассмотрению жалоб о нарушении законодательства в сфере государственных закупок. Рассмотрение жалобы состоится 16 марта 2018 года. Решение публикуется в течение пяти дней.
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