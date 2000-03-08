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Раздел: Общество  
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Выборы в РФ: Украина усилит охрану российских посольств

Выборы в РФ: Украина усилит охрану российских посольствВблизи дипучреждений будут дежурить полицейские подразделения.

Охранять российские дипломатические учреждения, расположенные в Украине, станут бойцы Национальной гвардии.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на korrespondent.net.

Полиция 18 марта, в день выборов президента РФ, усилит охрану российских дипломатических учреждений, расположенных в Украине. Об этом во вторник, 13 марта, сообщили в Департаменте коммуникации Министерства внутренних дел Украины.

Отмечается, что охранять дипучреждения станут бойцы Национальной гвардии. Также вблизи будут дежурить полицейские подразделения.

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Общее количество личного состава, который будет привлекаться для охраны, пока не определено.

К слову, российские представительства в Украине располагаются в Киеве, Одессе, Харькове и Львове.
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 Теги: Выборы в РФ, российское посольство, Киев

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Сегодня, 19:03 » Автор: Едгар Букмирза
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