» » Ветеранам обещают к 5 мая материальную помощь
Раздел: Общество  
0

Ветеранам обещают к 5 мая материальную помощь

Ветеранам обещают к 5 мая материальную помощьКатегории и размеры выплат.

Ветераны войны в Украине к 5 мая получат разовую денежную помощь. Такое решение принял Кабинет министров, сообщает пресс-служба правительства, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

Выплаты получат такие категории украинцев:

участники боевых действий, к которым приравняли и пострадавших на Майдане;
инвалиды войны;
участники войны;
лица, имеющие особые заслуги перед Родиной;
лица, на которых распространяется действие закона "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты";
жертвы нацистских преследований.

Размеры выплат ветеранам

Ежегодная разовая денежная помощь к 5 мая в 2018 году будет зависеть от категории получателя. Кабмин установил такие суммы:

1. Лицам с инвалидностью вследствие войны и бывшим малолетним (которым на момент заключения не исполнилось 14 лет) узникам концентрационных лагерей, гетто и других мест принудительного содержания, признанными лицами с инвалидностью вследствие общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам:

I группы — 3 685 гривен;
II группы — 3 265 гривен;
III группы — 2 845 гривен;

2. Участникам боевых действий и бывшим несовершеннолетним (которым на момент заключения не исполнилось 18 лет) узникам концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, а также детям, которые родились в указанных местах принудительного содержания их родителей — 1 265 гривен;

3. Лицам, имеющим особые заслуги перед Родиной — 3 685 гривен;

4. Членам семей погибших, женам и мужьям умерших инвалидов вследствие войны, женам и мужьям умерших участников боевых действий, участников войны и жертв нацистских преследований, признанных при жизни лицами с инвалидностью вследствие общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам, которые не женились во второй раз — 630 гривен;

Читайте также: Террористы из «ДНР» оскандалились с «помощью» ветеранам

5. Участникам войны и бывшим узникам концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, лицам, которые были насильно вывезены на принудительные работы, детям партизан, подпольщиков, других участников борьбы с национал-социалистическим режимом в тылу врага — 525 гривен.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: ветераны, материальная помощь

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 12:12 » Автор: Анна Мартынова
     45
     0

Похожие новости по теме

Стали известны основные подробности пенсионной реформы Стали известны основные подробности пенсионной реформы

В Сети появились основные положения новой реформы.

Стало известно, во сколько могут выходить на пенсию участники АТО Стало известно, во сколько могут выходить на пенсию участники АТО

Эксперт ответил на важный вопрос.

Кто и как из участников АТО может получить статус инвалида войны Кто и как из участников АТО может получить статус инвалида войны

Правительство в начале сентября утвердило Порядок предоставления статуса инвалида войны бойцам АТО.

Какие категории киевлян получат матпомощь ко Дню независимости Какие категории киевлян получат матпомощь ко Дню независимости

Отдельным категориям киевлянам выплатят помощь ко Дню независимости.

Инвалидам Евромайдана присвоили статус инвалидов войны Инвалидам Евромайдана присвоили статус инвалидов войны

Закон позволит указанным лицам воспользоваться льготами.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх