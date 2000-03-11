Раздел: Общество
Ветеранам обещают к 5 мая материальную помощь
Категории и размеры выплат.
Ветераны войны в Украине к 5 мая получат разовую денежную помощь. Такое решение принял Кабинет министров, сообщает пресс-служба правительства, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Выплаты получат такие категории украинцев:
участники боевых действий, к которым приравняли и пострадавших на Майдане;
инвалиды войны;
участники войны;
лица, имеющие особые заслуги перед Родиной;
лица, на которых распространяется действие закона "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты";
жертвы нацистских преследований.
Размеры выплат ветеранам
Ежегодная разовая денежная помощь к 5 мая в 2018 году будет зависеть от категории получателя. Кабмин установил такие суммы:
1. Лицам с инвалидностью вследствие войны и бывшим малолетним (которым на момент заключения не исполнилось 14 лет) узникам концентрационных лагерей, гетто и других мест принудительного содержания, признанными лицами с инвалидностью вследствие общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам:
I группы — 3 685 гривен;
II группы — 3 265 гривен;
III группы — 2 845 гривен;
2. Участникам боевых действий и бывшим несовершеннолетним (которым на момент заключения не исполнилось 18 лет) узникам концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, а также детям, которые родились в указанных местах принудительного содержания их родителей — 1 265 гривен;
3. Лицам, имеющим особые заслуги перед Родиной — 3 685 гривен;
4. Членам семей погибших, женам и мужьям умерших инвалидов вследствие войны, женам и мужьям умерших участников боевых действий, участников войны и жертв нацистских преследований, признанных при жизни лицами с инвалидностью вследствие общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам, которые не женились во второй раз — 630 гривен;
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5. Участникам войны и бывшим узникам концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, лицам, которые были насильно вывезены на принудительные работы, детям партизан, подпольщиков, других участников борьбы с национал-социалистическим режимом в тылу врага — 525 гривен.
Ветераны войны в Украине к 5 мая получат разовую денежную помощь. Такое решение принял Кабинет министров, сообщает пресс-служба правительства, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Выплаты получат такие категории украинцев:
участники боевых действий, к которым приравняли и пострадавших на Майдане;
инвалиды войны;
участники войны;
лица, имеющие особые заслуги перед Родиной;
лица, на которых распространяется действие закона "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты";
жертвы нацистских преследований.
Размеры выплат ветеранам
Ежегодная разовая денежная помощь к 5 мая в 2018 году будет зависеть от категории получателя. Кабмин установил такие суммы:
1. Лицам с инвалидностью вследствие войны и бывшим малолетним (которым на момент заключения не исполнилось 14 лет) узникам концентрационных лагерей, гетто и других мест принудительного содержания, признанными лицами с инвалидностью вследствие общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам:
I группы — 3 685 гривен;
II группы — 3 265 гривен;
III группы — 2 845 гривен;
2. Участникам боевых действий и бывшим несовершеннолетним (которым на момент заключения не исполнилось 18 лет) узникам концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, а также детям, которые родились в указанных местах принудительного содержания их родителей — 1 265 гривен;
3. Лицам, имеющим особые заслуги перед Родиной — 3 685 гривен;
4. Членам семей погибших, женам и мужьям умерших инвалидов вследствие войны, женам и мужьям умерших участников боевых действий, участников войны и жертв нацистских преследований, признанных при жизни лицами с инвалидностью вследствие общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам, которые не женились во второй раз — 630 гривен;
Читайте также: Террористы из «ДНР» оскандалились с «помощью» ветеранам
5. Участникам войны и бывшим узникам концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, лицам, которые были насильно вывезены на принудительные работы, детям партизан, подпольщиков, других участников борьбы с национал-социалистическим режимом в тылу врага — 525 гривен.
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