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Раздел: Общество  
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В Киеве начали ремонтировать сошедший с снегом асфальт

В Киеве начали ремонтировать сошедший с снегом асфальтКоммунальщики ремонтируют дороги.

14 марта во всех районах Киева начались работы по ямочному ремонту дорог, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.

Об этом сообщают «Комментарии. Киев» со ссылкой на пресс-службу КГГА.

«Сейчас специалисты начали тот ремонт, который по технологии можно осуществлять при данных погодных условиях», - отметил Дмитрий Давтян.

По его словам, коммунальные службы сейчас устраняют мелкие разрушения, которые образовались в результате температурных изменений и неправильной эксплуатации дорог.

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Он отметил, что капитальный ремонт дорог и реконструкция улично-дорожной сети города начнется при благоприятных погодных условиях.
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 Теги: Киев, ремонт

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Сегодня, 16:36 » Автор: Анна Мартынова
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