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Раздел: Общество  
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Киевлянам сообщили, когда откроют мост на Троещину

Киевлянам сообщили, когда откроют мост на ТроещинуМост заработает со следующего года.

В Киеве до 2019 года откроют новый мост через Днепр, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.

«Мост на Троещину - компетенция Киева, мы над этим работаем совместно. Наша цель касается давнего строительства недостроенного железнодорожно-автомобильного моста через Днепр», - заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

Он отметил, что на данный момент завершились переговоры между украинской стороной и немецким правительством по поводу предоставления кредита на достройку этого моста.

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«Если нам это удастся, то жители города и гости столицы смогут полноценно пользоваться новым мостовым переходом уже со следующего года», - добавил министр.
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 Теги: Киев, мост

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Сегодня, 17:54 » Автор: Анна Мартынова
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