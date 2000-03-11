Раздел: Общество
Киевлянам сообщили, когда откроют мост на Троещину
Мост заработает со следующего года.
В Киеве до 2019 года откроют новый мост через Днепр, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
«Мост на Троещину - компетенция Киева, мы над этим работаем совместно. Наша цель касается давнего строительства недостроенного железнодорожно-автомобильного моста через Днепр», - заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян.
Он отметил, что на данный момент завершились переговоры между украинской стороной и немецким правительством по поводу предоставления кредита на достройку этого моста.
Читайте также: Щенок-путешественник стал новой звездой Instagram
«Если нам это удастся, то жители города и гости столицы смогут полноценно пользоваться новым мостовым переходом уже со следующего года», - добавил министр.
В Киеве до 2019 года откроют новый мост через Днепр, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
«Мост на Троещину - компетенция Киева, мы над этим работаем совместно. Наша цель касается давнего строительства недостроенного железнодорожно-автомобильного моста через Днепр», - заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян.
Он отметил, что на данный момент завершились переговоры между украинской стороной и немецким правительством по поводу предоставления кредита на достройку этого моста.
Читайте также: Щенок-путешественник стал новой звездой Instagram
«Если нам это удастся, то жители города и гости столицы смогут полноценно пользоваться новым мостовым переходом уже со следующего года», - добавил министр.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
1599
0
Оставьте свой комментарий