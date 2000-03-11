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Раздел: Общество  
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В Киеве ограничат въезд в город грузовиков

В Киеве ограничат въезд в город грузовиковОжидаются сильные снегопады.

В Киеве с 19.00 16 марта будет ограничен въезд крупногабаритного транзитного транспорта. Такое решение было принято с связи с ожидающимися сильными снегопадами 17 марта. Ожидается, что в городе выпадет до 8−15 см снега, передает Хроника.инфо со ссылкой на fakty.ua.

Для проезда снегоуборочной техники в центре Киева будет осуществляться эвакуация автомобилей.

Департамент транспортной инфраструктуры Киевской горгосадминистрации присоединился к рекомендация автодорожных служб и просит столичных водителей 17−18 марта отказаться от поездок на собственном авто и пользоваться общественным транспортом.

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Напомним, ранее синоптики прогнозировали 17 марта сильный снег с сочетании с порывами ветра 15−18 м/с. Температура ночью и днем снизится до −3…−8°.
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 Теги: Киев, ограничение

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Сегодня, 14:14 » Автор: Анна Мартынова
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