Раздел: Общество
В Киеве ограничат въезд в город грузовиков
Ожидаются сильные снегопады.
В Киеве с 19.00 16 марта будет ограничен въезд крупногабаритного транзитного транспорта. Такое решение было принято с связи с ожидающимися сильными снегопадами 17 марта. Ожидается, что в городе выпадет до 8−15 см снега, передает Хроника.инфо со ссылкой на fakty.ua.
Для проезда снегоуборочной техники в центре Киева будет осуществляться эвакуация автомобилей.
Департамент транспортной инфраструктуры Киевской горгосадминистрации присоединился к рекомендация автодорожных служб и просит столичных водителей 17−18 марта отказаться от поездок на собственном авто и пользоваться общественным транспортом.
Читайте также: Питомцы-хулиганы, способные довести хозяина до истерики
Напомним, ранее синоптики прогнозировали 17 марта сильный снег с сочетании с порывами ветра 15−18 м/с. Температура ночью и днем снизится до −3…−8°.
В Киеве с 19.00 16 марта будет ограничен въезд крупногабаритного транзитного транспорта. Такое решение было принято с связи с ожидающимися сильными снегопадами 17 марта. Ожидается, что в городе выпадет до 8−15 см снега, передает Хроника.инфо со ссылкой на fakty.ua.
Для проезда снегоуборочной техники в центре Киева будет осуществляться эвакуация автомобилей.
Департамент транспортной инфраструктуры Киевской горгосадминистрации присоединился к рекомендация автодорожных служб и просит столичных водителей 17−18 марта отказаться от поездок на собственном авто и пользоваться общественным транспортом.
Читайте также: Питомцы-хулиганы, способные довести хозяина до истерики
Напомним, ранее синоптики прогнозировали 17 марта сильный снег с сочетании с порывами ветра 15−18 м/с. Температура ночью и днем снизится до −3…−8°.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
122
0
Оставьте свой комментарий