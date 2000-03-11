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Раздел: Общество  
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В Киеве автохам полностью перекрыл тротуар

В Киеве автохам полностью перекрыл тротуарНаглости нет предела.

В Шевченковском районе Киева на Чеховском переулке заметили автохама, который решил проблему парковки нестандартно, передает Хроника.инфо со ссылкой на socportal.info.

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Герой парковки перекрыл не только тротуар, но и обочину проезжей части, из-за чего пешеходам пришлось обходить автомобиль по проезжей части.

В Киеве автохам полностью перекрыл тротуар
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 Теги: Киев, автохам

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Сегодня, 17:39 » Автор: Анна Мартынова
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