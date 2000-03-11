Раздел: Общество
В Киеве автохам полностью перекрыл тротуар
Наглости нет предела.
В Шевченковском районе Киева на Чеховском переулке заметили автохама, который решил проблему парковки нестандартно, передает Хроника.инфо со ссылкой на socportal.info.
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Герой парковки перекрыл не только тротуар, но и обочину проезжей части, из-за чего пешеходам пришлось обходить автомобиль по проезжей части.
В Шевченковском районе Киева на Чеховском переулке заметили автохама, который решил проблему парковки нестандартно, передает Хроника.инфо со ссылкой на socportal.info.
Читайте также: В Киеве автохам перекрыл проезд трамваям и автобусам
Герой парковки перекрыл не только тротуар, но и обочину проезжей части, из-за чего пешеходам пришлось обходить автомобиль по проезжей части.
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