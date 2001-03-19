Раздел: Общество
Киевлян просят сдать макулатуру
Макулатура спасает деревья.
В Киеве, 21 марта, состоится акция «Сдай макулатуру - поддержи раздельные субботники», передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
«Акция призвана улучшить экологическую ситуацию в многомиллионном городе, а также создать благоприятные условия для развития волонтерства и самореализации молодежи, стремления к развитию общественного экологического движения», - говорится в сообщении Днепровской РГА.
Отмечается, что проведение мероприятия состоится в рамках социально-экологической акции по уборке зеленых зон, заповедных зон и благоустройства территории с элементами сортировки вторсырья.
Читайте также: Киевлян призывают выйти на субботник
К проведению акции «Сдай макулатуру - поддержи раздельные субботники» могут присоединиться организации, учреждения, компании и рядовые граждане.
В Киеве, 21 марта, состоится акция «Сдай макулатуру - поддержи раздельные субботники», передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
«Акция призвана улучшить экологическую ситуацию в многомиллионном городе, а также создать благоприятные условия для развития волонтерства и самореализации молодежи, стремления к развитию общественного экологического движения», - говорится в сообщении Днепровской РГА.
Отмечается, что проведение мероприятия состоится в рамках социально-экологической акции по уборке зеленых зон, заповедных зон и благоустройства территории с элементами сортировки вторсырья.
Читайте также: Киевлян призывают выйти на субботник
К проведению акции «Сдай макулатуру - поддержи раздельные субботники» могут присоединиться организации, учреждения, компании и рядовые граждане.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
835
0
Оставьте свой комментарий