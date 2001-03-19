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Раздел: Общество  
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Киевлян просят сдать макулатуру

Киевлян просят сдать макулатуруМакулатура спасает деревья.

В Киеве, 21 марта, состоится акция «Сдай макулатуру - поддержи раздельные субботники», передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.

«Акция призвана улучшить экологическую ситуацию в многомиллионном городе, а также создать благоприятные условия для развития волонтерства и самореализации молодежи, стремления к развитию общественного экологического движения», - говорится в сообщении Днепровской РГА.

Отмечается, что проведение мероприятия состоится в рамках социально-экологической акции по уборке зеленых зон, заповедных зон и благоустройства территории с элементами сортировки вторсырья.

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К проведению акции «Сдай макулатуру - поддержи раздельные субботники» могут присоединиться организации, учреждения, компании и рядовые граждане.
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 Теги: Киев, макулатура

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Сегодня, 15:05 » Автор: Анна Мартынова
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