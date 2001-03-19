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Раздел: Общество  
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Синоптики рассказали, когда в Украине окончательно потеплеет

Синоптики рассказали, когда в Украине окончательно потеплеетВесна все же наступит.

В ближайшие дни Украина переживет последний зимний удар – южные, центральные и восточные регионы накроют метели. Тепло начнет приходить уже со следующей недели, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com

Новый циклон будет двигаться через Одессу и Днепр на Харьков – эти регионы укроет снегом больше всего. В сложных погодных условиях окажутся южные области с самого утра, днем – уже центральные и восточные.

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Синоптики морозов не прогнозируют, но и прятать в шкаф пуховики еще рано. "Минимальная температура почти по всей Украине будет от 9 до 15 мороза, днем 2-7. Киев не очень заденет, будет присыпать", - пояснил ведущий синоптик украинского гидрометцентра Олег Христевич.
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 Теги: потепление, Украина

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Сегодня, 09:23 » Автор: Анна Мартынова
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