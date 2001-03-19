Раздел: Общество
Синоптики рассказали, когда в Украине окончательно потеплеет
Весна все же наступит.
В ближайшие дни Украина переживет последний зимний удар – южные, центральные и восточные регионы накроют метели. Тепло начнет приходить уже со следующей недели, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com
Новый циклон будет двигаться через Одессу и Днепр на Харьков – эти регионы укроет снегом больше всего. В сложных погодных условиях окажутся южные области с самого утра, днем – уже центральные и восточные.
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Синоптики морозов не прогнозируют, но и прятать в шкаф пуховики еще рано. "Минимальная температура почти по всей Украине будет от 9 до 15 мороза, днем 2-7. Киев не очень заденет, будет присыпать", - пояснил ведущий синоптик украинского гидрометцентра Олег Христевич.
В ближайшие дни Украина переживет последний зимний удар – южные, центральные и восточные регионы накроют метели. Тепло начнет приходить уже со следующей недели, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com
Новый циклон будет двигаться через Одессу и Днепр на Харьков – эти регионы укроет снегом больше всего. В сложных погодных условиях окажутся южные области с самого утра, днем – уже центральные и восточные.
Читайте также: Назван лучший продукт для профилактики сахарного диабета
Синоптики морозов не прогнозируют, но и прятать в шкаф пуховики еще рано. "Минимальная температура почти по всей Украине будет от 9 до 15 мороза, днем 2-7. Киев не очень заденет, будет присыпать", - пояснил ведущий синоптик украинского гидрометцентра Олег Христевич.
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