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Раздел: Общество  
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В киевском метро случилось ЧП с поездом

В киевском метро случилось ЧП с поездомСейчас поезда ходят в обычном режиме.

В Киеве утром в пятницу, 23 марта, произошло ЧП на Святошинско-Броварской линии (красной ветки) метро, передает Хроника.инфо со ссылкой на Обозреватель.

Из-за технических проблем по состоянию на 8:10 утра поезда ходили от станций "Академгородок" до "Крещатика", и от "Арсенальной" до "Лесной".

При этом поезда ходили с задержками и останавливались в тоннеле, сотрудники подземки просили пассажиров пересаживаться на наземный транспорт.

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Информацию также подтвердили в киевском метрополитене. Отмечается, что причиной ЧП стала техническая неисправность поезда. Позже движение было восстановлено в обычном режиме.

В киевском метро случилось ЧП с поездом
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 Теги: Киев, метро

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Сегодня, 09:06 » Автор: Анна Мартынова
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