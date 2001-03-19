Раздел: Общество
В киевском метро случилось ЧП с поездом
Сейчас поезда ходят в обычном режиме.
В Киеве утром в пятницу, 23 марта, произошло ЧП на Святошинско-Броварской линии (красной ветки) метро, передает Хроника.инфо со ссылкой на Обозреватель.
Из-за технических проблем по состоянию на 8:10 утра поезда ходили от станций "Академгородок" до "Крещатика", и от "Арсенальной" до "Лесной".
При этом поезда ходили с задержками и останавливались в тоннеле, сотрудники подземки просили пассажиров пересаживаться на наземный транспорт.
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Информацию также подтвердили в киевском метрополитене. Отмечается, что причиной ЧП стала техническая неисправность поезда. Позже движение было восстановлено в обычном режиме.
В Киеве утром в пятницу, 23 марта, произошло ЧП на Святошинско-Броварской линии (красной ветки) метро, передает Хроника.инфо со ссылкой на Обозреватель.
Из-за технических проблем по состоянию на 8:10 утра поезда ходили от станций "Академгородок" до "Крещатика", и от "Арсенальной" до "Лесной".
При этом поезда ходили с задержками и останавливались в тоннеле, сотрудники подземки просили пассажиров пересаживаться на наземный транспорт.
Читайте также: В киевском метро увеличат количество банкоматов
Информацию также подтвердили в киевском метрополитене. Отмечается, что причиной ЧП стала техническая неисправность поезда. Позже движение было восстановлено в обычном режиме.
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