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Раздел: Общество  
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В некоторых маршрутках Киева подорожает проезд

В некоторых маршрутках Киева подорожает проездБудет работать новая система оплаты.

В апреле на 1–2 грн подорожает проезд на 15 киевских автобусных маршрутах, передает Хроника.инфо со ссылкой на gazeta.ua.

Свой транспорт для них предложили 10 компаний-перевозчиков. Победителя определят на конкурсе 30 марта в горадминистрации. Будут отбирать предприятия с лучшими машинами. Должны иметь низкий пол, валидаторы для электронного билета и GPS-навигаторы.

— Цену будем поднимать на одну-две гривни, в зависимости от длины маршрута, — говорит владелец компании-перевозчика "Политехавто-Б" Николай Бацан, 65 лет. — Один низкопольный микроавтобус "Богдан" стандарта "Евро-5" стоит почти 2 миллиона гривен. Автобус с низким полом типа "Рута" — до 700 тысяч. Но он подходит только для коротких маршрутов. Добавьте к этому установление валидаторов. Все это должно окупиться.

— Валидаторы должны быть с электронным табло, что позволит впоследствии подключить их к городской электронной системе оплаты проезда по единому билету, — рассказывает заместитель главы КГГА Дмитрий Давтян, 33 года. — Хотим вывести из "тени" доходы от перевозок в частном транспорте и упростить оплату проезда. Пассажиры будут рассчитываться электронным билетом или карточкой с системой PayPass. Цену билета городская власть не имеет права регулировать. Ее каждый перевозчик будет определять самостоятельно.

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Нововведение на 15 маршрутах должно заработать в течение трех месяцев.

Сейчас в столице проезд в автобусе стоит в среднем 5-6 грн.
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 Теги: Киев, маршрутка

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Сегодня, 12:10 » Автор: Анна Мартынова
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