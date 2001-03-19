Раздел: Общество
В Киеве пройдет ярмарка бездомных котов
Коты стерилизованы и вакцинированы.
На этих выходных в Киеве пройдет ярмарка котиков, передает Хроника.инфо со ссылкой на 44.ua.
"У нас вы сможете выбрать себе лучшего пушистого друга. Все котики спасены с улицы, вакцинированы, стерилизованы, имеют ветеринарный паспорт и микрочип, прошли полное медицинское обследование, отдаются в новые семьи бесплатно", - говорится в сообщении.
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Чрмарка пройдет на улице Дмитриевская 39.
На этих выходных в Киеве пройдет ярмарка котиков, передает Хроника.инфо со ссылкой на 44.ua.
"У нас вы сможете выбрать себе лучшего пушистого друга. Все котики спасены с улицы, вакцинированы, стерилизованы, имеют ветеринарный паспорт и микрочип, прошли полное медицинское обследование, отдаются в новые семьи бесплатно", - говорится в сообщении.
Читайте также: Волонтеры подсчитали, сколько бездомных собак живет в Киеве
Чрмарка пройдет на улице Дмитриевская 39.
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