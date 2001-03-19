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Раздел: Общество  
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В Киеве пройдет ярмарка бездомных котов

В Киеве пройдет ярмарка бездомных котовКоты стерилизованы и вакцинированы.

На этих выходных в Киеве пройдет ярмарка котиков, передает Хроника.инфо со ссылкой на 44.ua.

"У нас вы сможете выбрать себе лучшего пушистого друга. Все котики спасены с улицы, вакцинированы, стерилизованы, имеют ветеринарный паспорт и микрочип, прошли полное медицинское обследование, отдаются в новые семьи бесплатно", - говорится в сообщении.

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Чрмарка пройдет на улице Дмитриевская 39.
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 Теги: ярмарка, Киев

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Сегодня, 17:18 » Автор: Анна Мартынова
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