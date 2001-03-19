Раздел: Общество
В Киеве задержали мужчину по подозрению в семи квартирных кражах
33-летнего киевлянина подозревают в семи квартирных кражах.
Киевская полиция задержала мужчину по подозрению в семи квартирных кражах. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.
По данным правоохранителей, злоумышленник похищал из квартир технику, деньги и ювелирные изделия. Задержать преступника удалось, когда в дежурную часть Подольского управления полиции обратилась женщина и сообщила о том, что из ее квартиры пропали вещи. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и задокументировала событие.
Начальник Подольского управления полиции Владислав Ищенко сообщил, что злоумышленник с помощью инструментов повредил замки входных дверей квартиры. Он забрал технику, золотые и серебряные украшения.
"Мы провели ряд мероприятий и выяснили, что к краже причастен 33-летний местный житель, ранее судимый за имущественные преступления. Оперативники установили его местонахождение и задержали. Во время допроса фигурант признался в совершении семи аналогичных правонарушений", - рассказал Ищенко.
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Злоумышленнику грозит до шести лет лишения свободы.
Киевская полиция задержала мужчину по подозрению в семи квартирных кражах. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.
По данным правоохранителей, злоумышленник похищал из квартир технику, деньги и ювелирные изделия. Задержать преступника удалось, когда в дежурную часть Подольского управления полиции обратилась женщина и сообщила о том, что из ее квартиры пропали вещи. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и задокументировала событие.
Начальник Подольского управления полиции Владислав Ищенко сообщил, что злоумышленник с помощью инструментов повредил замки входных дверей квартиры. Он забрал технику, золотые и серебряные украшения.
"Мы провели ряд мероприятий и выяснили, что к краже причастен 33-летний местный житель, ранее судимый за имущественные преступления. Оперативники установили его местонахождение и задержали. Во время допроса фигурант признался в совершении семи аналогичных правонарушений", - рассказал Ищенко.
Читайте также: Жителям Донецка предлагают платные «туры» для поиска сети
Злоумышленнику грозит до шести лет лишения свободы.
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