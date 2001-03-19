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Раздел: Общество  
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В Киеве задержали мужчину по подозрению в семи квартирных кражах

В Киеве задержали мужчину по подозрению в семи квартирных кражах33-летнего киевлянина подозревают в семи квартирных кражах.

Киевская полиция задержала мужчину по подозрению в семи квартирных кражах. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.

По данным правоохранителей, злоумышленник похищал из квартир технику, деньги и ювелирные изделия. Задержать преступника удалось, когда в дежурную часть Подольского управления полиции обратилась женщина и сообщила о том, что из ее квартиры пропали вещи. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и задокументировала событие.

Начальник Подольского управления полиции Владислав Ищенко сообщил, что злоумышленник с помощью инструментов повредил замки входных дверей квартиры. Он забрал технику, золотые и серебряные украшения.

"Мы провели ряд мероприятий и выяснили, что к краже причастен 33-летний местный житель, ранее судимый за имущественные преступления. Оперативники установили его местонахождение и задержали. Во время допроса фигурант признался в совершении семи аналогичных правонарушений", - рассказал Ищенко.

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Злоумышленнику грозит до шести лет лишения свободы.
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 Теги: вор, задержание

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Сегодня, 12:54 » Автор: Богдан Процив
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