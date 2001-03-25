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Раздел: Общество  
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Киевлянам рассказали, как изменится Сырецкий парк после ремонта

Киевлянам рассказали, как изменится Сырецкий парк после ремонта Парк находится в Шевченковском районе.

В столице презентовали проект капитального ремонта Сырецкого парка, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.

«Новые дорожки, беседки, система видеонаблюдения и зона Wi-Fi - далеко не все изменения, которые произойдут. Украшением парка станет символическая поляна с геопластикой, каменными глыбами и деревом-символом с подсветкой», - говорится в сообщении.

Отмечается, что для безопасности посетителей предусмотрена установка предупреждающих средств в зонах пересечения аллей и дорожек с колеей детской железной дороги.

Согласно проекту капремонта, парк “Сырецкий” должен быть привлекательным для посетителей всех возрастов, поэтому здесь запланировано учесть функциональные зоны, предусмотреть центральную площадку с высаженной елью и восстановить сцену для проведения массовых мероприятий.

Детская зона будет содержать площадку с выделенными зонами для детей разного возраста. Спортивная зона будет предусматривать спортплощадки с универсальным набором оборудования, в том числе для игры в шахматы, настольный теннис, волейбол.

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Также в рамках капремонта запланировано устройство павильона садовника и общественной уборной, обустройство территории парка современного дизайна парковыми скамейками, урнами.
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 Теги: Киев, парк

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Сегодня, 16:39 » Автор: Анна Мартынова
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