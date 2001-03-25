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Раздел: Общество  
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Киевлянам рассказали, когда в городе отключат отопление

Киевлянам рассказали, когда в городе отключат отоплениеДолжно потеплеть до восьми градусов.

В Киеве отключат отопление, когда среднесуточная температура воздуха будет составлять не меньше 8 градусов тепла в течение трех дней, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.

«Завершение отопительного сезона зависит от температурных показателей. Бюджетные учреждения и дома отключаются от отопления, когда среднесуточная температура воздуха в течение трех дней подряд находится на уровне 8°С или выше», - сообщили представители Департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры КГГА.

Отмечается, что большинство школ и больниц имеют собственные котельные, по этому они смогут самостоятельно определить конец отопительного периода.

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«Однако в целом, если температура ниже 8°С, никто не может отключить бюджетное учреждение по его заявке, ведь действуют санитарные нормы. Отключение бюджетных учреждений происходит на общих основаниях», - добавили в департаменте.
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 Теги: Киев, отопление

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Сегодня, 13:31 » Автор: Анна Мартынова
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