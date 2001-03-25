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Киевлянам рассказали, когда в городе отключат отопление

Киевлянам рассказали, когда в городе отключат отопление

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Кличко назвал главное условие для подключения отопления в Киеве Киевский градоначальник заявил, что начало отопительного сезона в столице зависит от погоды.