» » Ощадбанк предупредил украинцев о новой тактике мошенников
Раздел: Общество  
0

Ощадбанк предупредил украинцев о новой тактике мошенников

Ощадбанк предупредил украинцев о новой тактике мошенниковМошенники создают поддельные сайты.

Ощадбанк предупредил об обнаружении мошеннического фишингового сайта, который почти полностью дублирует официальный сайт учреждения, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

"Предупреждаем, что Ощадбанк не имеет никакого отношения к сайту oschadbk.com или размещенной на нем мошеннической копии онлайн-банкинга" – отметили в государственном финучреждении.

В банке обращают внимание на разницу, по которой сразу можно отличить официальный сайт Ощадбанка от мошеннического: адрес официального сайта Ощадбанка oschadbank.ua, адрес мошеннического – oschadbk.com.

Ощадбанк предупредил украинцев о новой тактике мошенников


Ощадбанк уже обратился в Киберполицию и Службу безопасности Украины для блокировки сайта и сообщил об этом Национальному банку Украины.

Читайте также: Семь правил, благодаря которым можно быстро вылечить простуду

Как распознать фишинговый сайт:

Ощадбанк предупредил украинцев о новой тактике мошенников
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Ощадбанк, афера

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 14:56 » Автор: Анна Мартынова
     116
     0

Похожие новости по теме

Украинцев предупреждают о новой афере с банковскими картами Украинцев предупреждают о новой афере с банковскими картами

"Ощадбанк" предупредил о мошенниках.

Через Ощадбанк теперь можно покупать электронные билеты на поезда Через Ощадбанк теперь можно покупать электронные билеты на поезда

Сейчас к сервису "Укрзализныци" подключено 4 украинских банка-эквайера.

Стало известно имя владельца сайта Стало известно имя владельца сайта "Миротворец"

Доменом myrotvorets.center владеет Оксана Тинько, которая зарегистрировала адрес в Таиланде.

Жителям Киева напомнили сроки обмена «карточек киевлянина» Жителям Киева напомнили сроки обмена «карточек киевлянина»

Заказать переоформление можно онлайн на сайте «Ощадбанка».

Главе «Ощадбанка» надо как можно чаще приезжать в зону АТО Главе «Ощадбанка» надо как можно чаще приезжать в зону АТО

Андрей Пышный выделил средства на ремонт кровли школы в Новотошковке.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх