Раздел: Общество
Ощадбанк предупредил украинцев о новой тактике мошенников
Мошенники создают поддельные сайты.
Ощадбанк предупредил об обнаружении мошеннического фишингового сайта, который почти полностью дублирует официальный сайт учреждения, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
"Предупреждаем, что Ощадбанк не имеет никакого отношения к сайту oschadbk.com или размещенной на нем мошеннической копии онлайн-банкинга" – отметили в государственном финучреждении.
В банке обращают внимание на разницу, по которой сразу можно отличить официальный сайт Ощадбанка от мошеннического: адрес официального сайта Ощадбанка oschadbank.ua, адрес мошеннического – oschadbk.com.
Ощадбанк уже обратился в Киберполицию и Службу безопасности Украины для блокировки сайта и сообщил об этом Национальному банку Украины.
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Как распознать фишинговый сайт:
Ощадбанк предупредил об обнаружении мошеннического фишингового сайта, который почти полностью дублирует официальный сайт учреждения, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
"Предупреждаем, что Ощадбанк не имеет никакого отношения к сайту oschadbk.com или размещенной на нем мошеннической копии онлайн-банкинга" – отметили в государственном финучреждении.
В банке обращают внимание на разницу, по которой сразу можно отличить официальный сайт Ощадбанка от мошеннического: адрес официального сайта Ощадбанка oschadbank.ua, адрес мошеннического – oschadbk.com.
Ощадбанк уже обратился в Киберполицию и Службу безопасности Украины для блокировки сайта и сообщил об этом Национальному банку Украины.
Читайте также: Семь правил, благодаря которым можно быстро вылечить простуду
Как распознать фишинговый сайт:
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