Раздел: Общество
В Киеве автобусы и троллейбусы временно изменят маршрут движения
Стартует фестиваль «Французская весна».
31 марта с 19:00 и до окончания мероприятий некоторые троллейбусные и автобусные маршруты изменят маршрут движения, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
На указанный период движение будет организовано по схемам:
троллейбусный маршрут № 6 от Минского массива до ст. м. «Лукьяновская»;
троллейбусные маршруты №16 и № 18 от ул. Академика Щусева и ул. Сошенко до Воздухофлотского путепровода;
автобусные маршруты №№24, 114: движение по схеме рабочего дня (через ул. Крещатик).
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Отмечается, что движение транспорта на участке от ул. Черновола до Майдана Независимости будет перекрыто.
31 марта с 19:00 и до окончания мероприятий некоторые троллейбусные и автобусные маршруты изменят маршрут движения, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
На указанный период движение будет организовано по схемам:
троллейбусный маршрут № 6 от Минского массива до ст. м. «Лукьяновская»;
троллейбусные маршруты №16 и № 18 от ул. Академика Щусева и ул. Сошенко до Воздухофлотского путепровода;
автобусные маршруты №№24, 114: движение по схеме рабочего дня (через ул. Крещатик).
Читайте также: Назван лучший продукт для профилактики сахарного диабета
Отмечается, что движение транспорта на участке от ул. Черновола до Майдана Независимости будет перекрыто.
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