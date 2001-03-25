» » В Киеве автобусы и троллейбусы временно изменят маршрут движения
Раздел: Общество  
0

В Киеве автобусы и троллейбусы временно изменят маршрут движения

В Киеве автобусы и троллейбусы временно изменят маршрут движенияСтартует фестиваль «Французская весна».

31 марта с 19:00 и до окончания мероприятий некоторые троллейбусные и автобусные маршруты изменят маршрут движения, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.

На указанный период движение будет организовано по схемам:

троллейбусный маршрут № 6 от Минского массива до ст. м. «Лукьяновская»;
троллейбусные маршруты №16 и № 18 от ул. Академика Щусева и ул. Сошенко до Воздухофлотского путепровода;
автобусные маршруты №№24, 114: движение по схеме рабочего дня (через ул. Крещатик).

Читайте также: Назван лучший продукт для профилактики сахарного диабета

Отмечается, что движение транспорта на участке от ул. Черновола до Майдана Независимости будет перекрыто.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Киев, транспорт

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 17:07 » Автор: Анна Мартынова
     738
     0

Похожие новости по теме

В Киеве ночные троллейбусы временно изменят маршрут В Киеве ночные троллейбусы временно изменят маршрут

Будут проводить ремонтные работы.

В Киеве ночные троллейбусы изменят график движения В Киеве ночные троллейбусы изменят график движения

Жителей города просят учитывать данные изменения.

В Киеве изменят маршруты общественного транспорта В Киеве изменят маршруты общественного транспорта

Киеве из-за Дня Голодомора перекроют движение троллебусов и автобусов.

Киевские автобусы временно изменят маршрут Киевские автобусы временно изменят маршрут

В столице меняется работа троллейбусов и автобусов.

В Киеве изменят маршруты троллейбусов В Киеве изменят маршруты троллейбусов

Коррективы в маршруты внесут из-за ремонта проспекта Правды.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх