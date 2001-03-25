Раздел: Общество
Киевлян возмутило состояние городских маршруток
Грязные салоны и сломанные двери.
В пятницу состоится конкурс частных перевозчиков на 15 городских маршрутов. Документы на участие в нем подали 10 претендентов. Требования мэрии к конкурсантам самые жесткие: современные бусы стандарта Евро-5 с электронным табло и низким полом для пассажиров с ограниченной мобильностью, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
В КГГА уверены, что благодаря таким конкурсам будет обновляться подвижной состав, так как техсостояние многих маршруток, которые сегодня курсируют по городу, оставляет желать лучшего.
По результатам проверок столичных перевозчиков, проведенных с января, разорваны договоры на обслуживание шести маршрутов (всего их в городе 156), а с учетом проверок 2017 года — приостановили работу 23 маршрутов. "Перевозчики нарушали условия договора, не имели необходимых документов, огнетушителей и аптечек. Водители не выдавали билеты пассажирам, не соблюдали схемы и график движения, нарушали Правила дорожного движения", — рассказал директор департамента транспортной инфраструктуры КГГА Сергей Симонов. Основной же претензией к перевозчикам было плохое техническое состояние бусов: изношенная резина, грязные салоны, порванная обшивка сидений.
Киевляне сетуют, что грязные салоны — это еще не самое страшное, что может быть в городских маршрутках. От них отваливаются колеса, а вместо отсутствующих сидений могут быть тумбы или табуреты. На Позняках прохожие заметили маршрутку, в которой переднюю стеклянную дверь заменили на деревянную белого цвета, больше напоминающую вход в ванную или туалет. А на проспекте Соборности на днях от буса вообще отлетела задняя дверь. Произошло это, когда маршрутка остановилась для посадки и высадки пассажиров. Из-за большого количества людей в салоне дверь просто выдавили.
На линии. Из-за пассажиров у маршрутки отвалилась задняя дверь
Нередко, как утверждают горожане, можно увидеть и маршрутки "с огоньком" — когда из-под колес летят искры.
"Недавно ехал в горящей маршрутке — от Теремков до Московской площади. Из-под нее валил огонь, а водитель продолжал ехать дальше", — написал киевлянин Артем Мостовой.
Как объясняют в КГГА, чтобы не допускать подобных случаев, нужно более жестко контролировать работу столичных перевозчиков. А для этого правительство должно расширить полномочия столичных властей. Ведь сейчас проверки больше касаются осмотра транспорта, а доступа на базы у проверяющих нет.
По словам начальника коммунальной службы перевозок КГГА Сергея Савтыря, на линии невозможно проверить, в каком состоянии мотор автобуса, его тормозная система или какое топливо заливается в баки.
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"Представители "Укртрансбезопасности" не могут приезжать на базы и проверять, к примеру, сколько часов работает водитель: восемь положенных или больше, а полиция — проверять техсостояние выпущенных машин", — объясняет Савтырь.
В пятницу состоится конкурс частных перевозчиков на 15 городских маршрутов. Документы на участие в нем подали 10 претендентов. Требования мэрии к конкурсантам самые жесткие: современные бусы стандарта Евро-5 с электронным табло и низким полом для пассажиров с ограниченной мобильностью, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
В КГГА уверены, что благодаря таким конкурсам будет обновляться подвижной состав, так как техсостояние многих маршруток, которые сегодня курсируют по городу, оставляет желать лучшего.
По результатам проверок столичных перевозчиков, проведенных с января, разорваны договоры на обслуживание шести маршрутов (всего их в городе 156), а с учетом проверок 2017 года — приостановили работу 23 маршрутов. "Перевозчики нарушали условия договора, не имели необходимых документов, огнетушителей и аптечек. Водители не выдавали билеты пассажирам, не соблюдали схемы и график движения, нарушали Правила дорожного движения", — рассказал директор департамента транспортной инфраструктуры КГГА Сергей Симонов. Основной же претензией к перевозчикам было плохое техническое состояние бусов: изношенная резина, грязные салоны, порванная обшивка сидений.
Киевляне сетуют, что грязные салоны — это еще не самое страшное, что может быть в городских маршрутках. От них отваливаются колеса, а вместо отсутствующих сидений могут быть тумбы или табуреты. На Позняках прохожие заметили маршрутку, в которой переднюю стеклянную дверь заменили на деревянную белого цвета, больше напоминающую вход в ванную или туалет. А на проспекте Соборности на днях от буса вообще отлетела задняя дверь. Произошло это, когда маршрутка остановилась для посадки и высадки пассажиров. Из-за большого количества людей в салоне дверь просто выдавили.
На линии. Из-за пассажиров у маршрутки отвалилась задняя дверь
Нередко, как утверждают горожане, можно увидеть и маршрутки "с огоньком" — когда из-под колес летят искры.
"Недавно ехал в горящей маршрутке — от Теремков до Московской площади. Из-под нее валил огонь, а водитель продолжал ехать дальше", — написал киевлянин Артем Мостовой.
Как объясняют в КГГА, чтобы не допускать подобных случаев, нужно более жестко контролировать работу столичных перевозчиков. А для этого правительство должно расширить полномочия столичных властей. Ведь сейчас проверки больше касаются осмотра транспорта, а доступа на базы у проверяющих нет.
По словам начальника коммунальной службы перевозок КГГА Сергея Савтыря, на линии невозможно проверить, в каком состоянии мотор автобуса, его тормозная система или какое топливо заливается в баки.
Читайте также: Состояние киевских маршруток возмутило соцсети
"Представители "Укртрансбезопасности" не могут приезжать на базы и проверять, к примеру, сколько часов работает водитель: восемь положенных или больше, а полиция — проверять техсостояние выпущенных машин", — объясняет Савтырь.
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