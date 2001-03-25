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Раздел: Общество  
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Дети смогут поступать в детсад и школу без медкарты, - Супрун

Дети смогут поступать в детсад и школу без медкарты, - СупрунМедкарту требовать не имеют права.

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что школы и детсады не имеют права требовать от родителей медицинскую карту ребенка для поступления,передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.

"Еще раз напоминаем родителям, что Медицинская карта ребенка для поступления в детский сад или школу больше не нужна. Ее форма является недействительной, от родителей не имеют права ее требовать", - отметила она.

Теперь перед вступлением в детский сад или школу достаточно предоставить справку от врача о состоянии здоровья.

В детских садах при поступлении родителям нужно предоставить справку о здоровье ребенка. Ее предоставит педиатр или семейный врач. Если ребенок имеет заболевание, о котором стоит знать медицинским работникам садика, то по решению одного из родителей или иного законного представителя ребенка это можно обозначить в справке.

В школах перед вступлением нужно пройти профилактический осмотр. В медучреждении предоставят форму № 0 086-1/о - Справка ученика общеобразовательного учебного заведения о результатах обязательного медицинского профилактического осмотра. По решению одного из родителей или иного законного представителя ребенка в этой форме можно обозначить информацию о заболеванях, о которых следует знать медицинским работникам школы.

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Кроме того, у родителей могут попросить предоставить информацию о вакцинации ребенка. Ведь карту профилактических прививок ведут и в учебных заведениях. Других форм, талонов и бумажек в садиках и школах от родителей не имеют права требовать.

Дети смогут поступать в детсад и школу без медкарты, - Супрун
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 Теги: Супрун, школа

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Сегодня, 13:52 » Автор: Анна Мартынова
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