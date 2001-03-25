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Раздел: Общество  
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Кличко придумал, чем порадовать туристов в Киеве

Кличко придумал, чем порадовать туристов в КиевеНекоторые туристические объекты обновят.

Власти Киева готовятся в этом году открыть несколько обновленных туристических объектов, которые помогут привлечь больше туристов в столицу, передает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.

Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко.

По его словам, только в мае город посетят десятки тысяч гостей, которые приедут посмотреть финал Лиги Чемпионов УЕФА.

"26 мая состоится финал Лиги Чемпионов. Мы ожидаем много туристов. Наша задача - чтобы каждый из них, вернувшись домой, рассказал, какой замечательный город Киев. Туристическая отрасль - одна из самых доходных статей каждого города. В прошлом году нашу столицу посетило полтора миллиона туристов. в этом году мы ожидаем два с половиной миллиона гостей. Я убежден, что у Киева большой туристический потенциал и мы его развиваем. В этом году будут обновлены, в частности, Владимирская горка, аллея художников, Пейзажная аллея. мы скоро будем открывать очень красивые лестницы от Пейзажной аллеи к урочищу Гончары-Кожемяки. Обустроим территорию вокруг Андреевской церкви", - отметил Кличко.

Мэр столицы напомнил, что каждый турист в среднем тратит в Киеве 150 долларов в сутки. И эти средства - тоже инвестиции в экономику столицы.

Также, по словам Кличко, многие гости приедут в город осенью, когда Киев будет принимать 56-й Конгресс Всемирного боксерского совета (WBC). Такое большое боксерское мероприятие в Украине состоится впервые.

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"Мы ожидаем визит многих гостей, а также более 600 участников Конгресса из более 100 стран мира - звезд бокса, промоутеров, судей и спортивных функционеров. Это еще одна прекрасная возможность привлечь больше гостей в Киев, презентовать наш город. И моя миссия, как мэра столицы, - делать все, чтобы к нам приезжало как можно больше людей", - отметил Кличко.
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 Теги: Кличко, Киев

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Сегодня, 15:24 » Автор: Анна Мартынова
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