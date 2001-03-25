Раздел: Общество
На Киевщине пригородные электрички изменили график движения
Изменения связаны с ремонтными работами.
На Киевщине приступили к плановым ремонтно-путевым работам, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
В связи с этим, график движение пригородных электропоездов на участках Казатин - Фастов и Шепетовка - Здолбунов будет изменен.
В частности, на участке Казатин - Фастов с 26 марта по 5 апреля и с 10 апреля по 20 апреля вводятся такие изменения:
электропоезд № 6207 Киев - Казатин будет курсировать до станции Фастов (согласно действующему графику) вместо станции Казатин;
отменены электропоезда № 841/842 Киев – Шепетовка - Киев отправлением из Киева и Шепетовки 31 марта, 1, 14 и 15 апреля; № 819 Киев - Шепетовка отправлением из Киева 30 марта, 13, 20 апреля.
На участке Шепетовка - Здолбунов отменен пригородный поезд № 6284/6285 Ровно - Могиляны - Ровно отправлением со станции Ровно и станции Могиляны с 26-31 марта, 2-5 апреля и 10 апреля
Читайте также: В Киеве изменится график движения городских электропоездов
"Укрзализныця" просит пассажиров с пониманием отнестись к временным неудобствам и следить за изменениями в расписании движения поездов.
На Киевщине приступили к плановым ремонтно-путевым работам, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
В связи с этим, график движение пригородных электропоездов на участках Казатин - Фастов и Шепетовка - Здолбунов будет изменен.
В частности, на участке Казатин - Фастов с 26 марта по 5 апреля и с 10 апреля по 20 апреля вводятся такие изменения:
электропоезд № 6207 Киев - Казатин будет курсировать до станции Фастов (согласно действующему графику) вместо станции Казатин;
отменены электропоезда № 841/842 Киев – Шепетовка - Киев отправлением из Киева и Шепетовки 31 марта, 1, 14 и 15 апреля; № 819 Киев - Шепетовка отправлением из Киева 30 марта, 13, 20 апреля.
На участке Шепетовка - Здолбунов отменен пригородный поезд № 6284/6285 Ровно - Могиляны - Ровно отправлением со станции Ровно и станции Могиляны с 26-31 марта, 2-5 апреля и 10 апреля
Читайте также: В Киеве изменится график движения городских электропоездов
"Укрзализныця" просит пассажиров с пониманием отнестись к временным неудобствам и следить за изменениями в расписании движения поездов.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
714
0
Оставьте свой комментарий