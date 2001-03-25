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Раздел: Общество  
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На Киевщине пригородные электрички изменили график движения

На Киевщине пригородные электрички изменили график движенияИзменения связаны с ремонтными работами.

На Киевщине приступили к плановым ремонтно-путевым работам, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.

В связи с этим, график движение пригородных электропоездов на участках Казатин - Фастов и Шепетовка - Здолбунов будет изменен.

В частности, на участке Казатин - Фастов с 26 марта по 5 апреля и с 10 апреля по 20 апреля вводятся такие изменения:

электропоезд № 6207 Киев - Казатин будет курсировать до станции Фастов (согласно действующему графику) вместо станции Казатин;
отменены электропоезда № 841/842 Киев – Шепетовка - Киев отправлением из Киева и Шепетовки 31 марта, 1, 14 и 15 апреля; № 819 Киев - Шепетовка отправлением из Киева 30 марта, 13, 20 апреля.

На участке Шепетовка - Здолбунов отменен пригородный поезд № 6284/6285 Ровно - Могиляны - Ровно отправлением со станции Ровно и станции Могиляны с 26-31 марта, 2-5 апреля и 10 апреля

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"Укрзализныця" просит пассажиров с пониманием отнестись к временным неудобствам и следить за изменениями в расписании движения поездов.
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 Теги: Киевщина, график

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Сегодня, 16:36 » Автор: Анна Мартынова
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