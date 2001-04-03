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Раздел: Общество  
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В Киеве начали отключать отопление

В Киеве начали отключать отоплениеОтопление отключили уже в 500 домах.

Во вторник, 3 апреля, "Киевэнерго" отключило отопление почти в 500 домах столицы, передает Хроника.инфо со ссылкой на 44.ua.

От централизованного отопления отключено около 500 столичных домов, а также центральный офис "Нафтогаза Украины.

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Отмечается, что юридические лица могут подать заявку на отключение от теплоносителя в любое время. В то же время массовое отключение столичных домов от централизованного отопления компания начнет после распоряжения Киевской городской госадминистрации о завершении отопительного сезона.
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 Теги: Киев, отопление

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Сегодня, 11:07 » Автор: Анна Мартынова
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