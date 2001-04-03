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Раздел: Общество  
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Стало известно, когда в Киеве закончится отопительный сезон

Стало известно, когда в Киеве закончится отопительный сезонВ Киеве потеплело.

В Киеве власти планируют закончить отопительный сезон 6 апреля, передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА заместителя главы Киевской горгосадминистрации Петра Пантелеева .

"Согласно прогнозу погоды, поступившему от Укргидрометцентра, с 4 апреля и в ближайшие дни среднесуточная температура воздуха будет значительно выше, чем +8 градусов. В связи с этим город предоставляет поручение теплоснабжающим компаниям - ПАО "Киевэнерго", ООО "Евро-Реконструкции" и другим - приступить к сворачиванию систем теплоснабжения", - сказал заместитель главы Киевской горгосадминистрации Петр Пантелеев .

По информации КГГА, мэр Киева подписал соответствующее распоряжение.

Пантелеев также отметил, что административные здания в столице начали отключаться от тепла еще раньше, по индивидуальным заявкам. По состоянию на 3 апреля более 500 административных зданий и офисных помещений отключены от отопления.

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В КГГА напомнили, что решение о начале и завершении отопительного сезона принимают местные органы власти, учитывая температурные показатели.
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 Теги: Киев, отопление

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Сегодня, 15:53 » Автор: Анна Мартынова
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