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Стало известно, когда в Киеве закончится отопительный сезон
В Киеве потеплело.
В Киеве власти планируют закончить отопительный сезон 6 апреля, передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.
Об этом сообщает пресс-служба КГГА заместителя главы Киевской горгосадминистрации Петра Пантелеева .
"Согласно прогнозу погоды, поступившему от Укргидрометцентра, с 4 апреля и в ближайшие дни среднесуточная температура воздуха будет значительно выше, чем +8 градусов. В связи с этим город предоставляет поручение теплоснабжающим компаниям - ПАО "Киевэнерго", ООО "Евро-Реконструкции" и другим - приступить к сворачиванию систем теплоснабжения", - сказал заместитель главы Киевской горгосадминистрации Петр Пантелеев .
По информации КГГА, мэр Киева подписал соответствующее распоряжение.
Пантелеев также отметил, что административные здания в столице начали отключаться от тепла еще раньше, по индивидуальным заявкам. По состоянию на 3 апреля более 500 административных зданий и офисных помещений отключены от отопления.
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В КГГА напомнили, что решение о начале и завершении отопительного сезона принимают местные органы власти, учитывая температурные показатели.
В Киеве власти планируют закончить отопительный сезон 6 апреля, передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.
Об этом сообщает пресс-служба КГГА заместителя главы Киевской горгосадминистрации Петра Пантелеева .
"Согласно прогнозу погоды, поступившему от Укргидрометцентра, с 4 апреля и в ближайшие дни среднесуточная температура воздуха будет значительно выше, чем +8 градусов. В связи с этим город предоставляет поручение теплоснабжающим компаниям - ПАО "Киевэнерго", ООО "Евро-Реконструкции" и другим - приступить к сворачиванию систем теплоснабжения", - сказал заместитель главы Киевской горгосадминистрации Петр Пантелеев .
По информации КГГА, мэр Киева подписал соответствующее распоряжение.
Пантелеев также отметил, что административные здания в столице начали отключаться от тепла еще раньше, по индивидуальным заявкам. По состоянию на 3 апреля более 500 административных зданий и офисных помещений отключены от отопления.
Читайте также: Киевлян восхитил новый мурал работы канадского художника
В КГГА напомнили, что решение о начале и завершении отопительного сезона принимают местные органы власти, учитывая температурные показатели.
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