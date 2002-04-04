Раздел: Общество
В ночных поездах «Укрзализныци» появится полноценное питание
Услугу внедрят в нескольких поездах.
Этой весной "Укрзализныця" планирует запустить полноценное питание в ночных поездах, о котором сообщала в прошлом году, передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.
"В течение ближайших двух месяцев "Укрзализныця" запустит полноценное питание в ночных поездах. На первом этапе внедрения этой услуги протестуют и обработают технологию ее предоставления в 2-3 поездах", - сообщил директор департамента пассажирских перевозок дальнего следования Александр Красноштан.
На втором этапе компания объявит тендер на закупку такой услуги для всех ночных поездов.
По словам представителя "Укрзализныци", пассажиры заранее онлайн или непосредственно во время поездки смогут заказать выбранные из меню блюда.
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"Укрзализныця" предусмотрит меню с полноценным питанием, включающий первые, вторые блюда, закуски и т.д", - отметил Красноштан.
Этой весной "Укрзализныця" планирует запустить полноценное питание в ночных поездах, о котором сообщала в прошлом году, передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.
"В течение ближайших двух месяцев "Укрзализныця" запустит полноценное питание в ночных поездах. На первом этапе внедрения этой услуги протестуют и обработают технологию ее предоставления в 2-3 поездах", - сообщил директор департамента пассажирских перевозок дальнего следования Александр Красноштан.
На втором этапе компания объявит тендер на закупку такой услуги для всех ночных поездов.
По словам представителя "Укрзализныци", пассажиры заранее онлайн или непосредственно во время поездки смогут заказать выбранные из меню блюда.
Читайте также: Странные условия в поездах «Укрзализныци» высмеяли в соцсетях
"Укрзализныця" предусмотрит меню с полноценным питанием, включающий первые, вторые блюда, закуски и т.д", - отметил Красноштан.
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