» » Быстрый рост: в столице вновь выросла средняя зарплата
Раздел: Общество  
-1

Быстрый рост: в столице вновь выросла средняя зарплата

Быстрый рост: в столице вновь выросла средняя зарплата Теперь средняя зарплата в Киеве сейчас достигла уровня 11,9 тысяч.

В феврале 2018 года средняя зарплата в Киеве составила почти 11,9 тыс. грн. Об этом сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на kyiv.comments.ua.

«Средняя заработная плата горожан увеличилась на 300 грн и составила 11,9 тыс. грн. При этом в январе этого года жители столицы в среднем зарабатывали 11,6 тыс. грн», - говорится в сообщении.

Отмечается, что средняя зарплата выросла по большинству видов экономической деятельности. Традиционно лидером по размеру зарплат остается добывающая отрасль - 34,8 тыс. грн.

Читайте также: Средняя зарплата в Украине за год выросла на 40%

Вторую позицию занимает сфера информации и телекоммуникации. Последнюю строчку продолжает занимать туристическая отрасль с 6 тыс. грн.

Напомним, стало известно, по каким видам деятельности в сентябре 2017 года в Киеве зарегистрировали рост средних зарплат.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: средняя зарплата, Киев, зарплата

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 19:02 » Автор: Едгар Букмирза
     857
     0

Похожие новости по теме

Стало известно, кто в Киеве получает больше всего Стало известно, кто в Киеве получает больше всего

Киевляне стали зарабатывать больше.

Журналисты показали, где живут самые богатые украинцы Журналисты показали, где живут самые богатые украинцы

Самые большие зарплаты получают жители Киева и Донецкой области.

Насколько сократились реальные зарплаты украинцев Насколько сократились реальные зарплаты украинцев

Реальная заработная плата в Украине в декабре 2015 года по сравнению с декабрем 2014 года сократилась на 9,9%.

В Украине снижается уровень средней заработной платы В Украине снижается уровень средней заработной платы

Средняя заработная плата штатного работника в Украине в ноябре снизилась на 34 грн по сравнению с октябрем и составила 4498 грн.

Как в Украине обстоят дела с зарплатами? Как в Украине обстоят дела с зарплатами?

Стало известно, что из собой представляет средняя заработная плата в Украине и как она себе ведет в последнее время.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх