Раздел: Общество
Быстрый рост: в столице вновь выросла средняя зарплата
Теперь средняя зарплата в Киеве сейчас достигла уровня 11,9 тысяч.
В феврале 2018 года средняя зарплата в Киеве составила почти 11,9 тыс. грн. Об этом сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на kyiv.comments.ua.
«Средняя заработная плата горожан увеличилась на 300 грн и составила 11,9 тыс. грн. При этом в январе этого года жители столицы в среднем зарабатывали 11,6 тыс. грн», - говорится в сообщении.
Отмечается, что средняя зарплата выросла по большинству видов экономической деятельности. Традиционно лидером по размеру зарплат остается добывающая отрасль - 34,8 тыс. грн.
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Вторую позицию занимает сфера информации и телекоммуникации. Последнюю строчку продолжает занимать туристическая отрасль с 6 тыс. грн.
Напомним, стало известно, по каким видам деятельности в сентябре 2017 года в Киеве зарегистрировали рост средних зарплат.
В феврале 2018 года средняя зарплата в Киеве составила почти 11,9 тыс. грн. Об этом сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на kyiv.comments.ua.
«Средняя заработная плата горожан увеличилась на 300 грн и составила 11,9 тыс. грн. При этом в январе этого года жители столицы в среднем зарабатывали 11,6 тыс. грн», - говорится в сообщении.
Отмечается, что средняя зарплата выросла по большинству видов экономической деятельности. Традиционно лидером по размеру зарплат остается добывающая отрасль - 34,8 тыс. грн.
Читайте также: Средняя зарплата в Украине за год выросла на 40%
Вторую позицию занимает сфера информации и телекоммуникации. Последнюю строчку продолжает занимать туристическая отрасль с 6 тыс. грн.
Напомним, стало известно, по каким видам деятельности в сентябре 2017 года в Киеве зарегистрировали рост средних зарплат.
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