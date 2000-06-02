Раздел: Общество
В Киеве на деревьях появилось огромное количество зеленых гусениц
Люди переживают за деревья.
Пока киевляне радуются засилью в городе коричневых бабочек, жители столичной Оболони обеспокоены большим количеством зеленых гусениц, которые буквально покрывают деревья в районе, оставляя лишь голые ветки, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
"Такого еще не было. Листьев на деревьях вообще не осталось – все съели эти зеленые гусеницы. Деревья, скорей всего, погибнут после этого", – говорят местные жители.
Оказывается, зеленая гусеница – это пилильщик ясеневый из отряда перепончатокрылых. Ясеневые пилильщики распространены в Украине и Европейской части России на Кавказе. Зеленые личинки повреждают ясень, листьями которого питаются. Личинка 22-ногая, длиной до 1,4 см, светло-зеленая с желтой головой.
Читайте также: До и после: волшебные превращения гусениц. Фото
"Паниковать киевлянам не стоит. Такая напасть происходит в городе почти каждый год. Деревья нормально переносят объедание личинками пилильщика листьев ясеня. Страдает только внешний вид деревьев. Эта личинки – хороший корм для скворцов и других птиц, которые их массово поедают. Это нормально – природные ритмы. Много еды – много личинок", – рассказал "Сегодня" Антон Козырь, эксперт по зеленым насаждениям и ландшафтному дизайну.
Пока киевляне радуются засилью в городе коричневых бабочек, жители столичной Оболони обеспокоены большим количеством зеленых гусениц, которые буквально покрывают деревья в районе, оставляя лишь голые ветки, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
"Такого еще не было. Листьев на деревьях вообще не осталось – все съели эти зеленые гусеницы. Деревья, скорей всего, погибнут после этого", – говорят местные жители.
Оказывается, зеленая гусеница – это пилильщик ясеневый из отряда перепончатокрылых. Ясеневые пилильщики распространены в Украине и Европейской части России на Кавказе. Зеленые личинки повреждают ясень, листьями которого питаются. Личинка 22-ногая, длиной до 1,4 см, светло-зеленая с желтой головой.
Читайте также: До и после: волшебные превращения гусениц. Фото
"Паниковать киевлянам не стоит. Такая напасть происходит в городе почти каждый год. Деревья нормально переносят объедание личинками пилильщика листьев ясеня. Страдает только внешний вид деревьев. Эта личинки – хороший корм для скворцов и других птиц, которые их массово поедают. Это нормально – природные ритмы. Много еды – много личинок", – рассказал "Сегодня" Антон Козырь, эксперт по зеленым насаждениям и ландшафтному дизайну.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
784
0
Оставьте свой комментарий