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Раздел: Общество  
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В Киеве на деревьях появилось огромное количество зеленых гусениц

В Киеве на деревьях появилось огромное количество зеленых гусеницЛюди переживают за деревья.

Пока киевляне радуются засилью в городе коричневых бабочек, жители столичной Оболони обеспокоены большим количеством зеленых гусениц, которые буквально покрывают деревья в районе, оставляя лишь голые ветки, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

"Такого еще не было. Листьев на деревьях вообще не осталось – все съели эти зеленые гусеницы. Деревья, скорей всего, погибнут после этого", – говорят местные жители.

Оказывается, зеленая гусеница – это пилильщик ясеневый из отряда перепончатокрылых. Ясеневые пилильщики распространены в Украине и Европейской части России на Кавказе. Зеленые личинки повреждают ясень, листьями которого питаются. Личинка 22-ногая, длиной до 1,4 см, светло-зеленая с желтой головой.

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"Паниковать киевлянам не стоит. Такая напасть происходит в городе почти каждый год. Деревья нормально переносят объедание личинками пилильщика листьев ясеня. Страдает только внешний вид деревьев. Эта личинки – хороший корм для скворцов и других птиц, которые их массово поедают. Это нормально – природные ритмы. Много еды – много личинок", – рассказал "Сегодня" Антон Козырь, эксперт по зеленым насаждениям и ландшафтному дизайну.
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 Теги: Киев, гусеницы

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Сегодня, 17:40 » Автор: Анна Мартынова
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