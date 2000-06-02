Раздел: Общество
Названы киевские пляжи, на которых безопасно отдыхать
Зоны отдыха готовы к пляжному сезону.
Киевляне и гости города могут посетить 13 муниципальных пляжей и 17 мест массового отдыха у воды, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
В Днепровском районе:
9 пляжей: «Молодежный», «Венеция», «Передмостна Слободка», «Золотой», «Детский», «Радуга», «Тельбин», «Центральный», «Радуга»;
4 зоны отдыха: «Довбычка», «Лесная», «Русановская коса», «Березняки».
В Оболонском районе:
2 пляжа: «Вербный», «Пуща-Водица»;
5 зон отдыха: «Верхняя», «Наталка», «Редьчина», «Билла», «Городская».
В Деснянском районе:
пляж «Водоворот»;
2 зоны отдыха «Троещина», «Алмазная».
В Голосеевском районе:
пляж «Галерный».
В Дарницком районе
2 зоны отдыха «Осокорки» и «Солнечная».
В Святошинском районе:
зона отдыха «Святошино».
В Подольском районе
2 зоны отдыха «Голубая», «Синеозерная».
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В Соломенском районе:
зона отдыха «Совская балка».
Киевляне и гости города могут посетить 13 муниципальных пляжей и 17 мест массового отдыха у воды, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
В Днепровском районе:
9 пляжей: «Молодежный», «Венеция», «Передмостна Слободка», «Золотой», «Детский», «Радуга», «Тельбин», «Центральный», «Радуга»;
4 зоны отдыха: «Довбычка», «Лесная», «Русановская коса», «Березняки».
В Оболонском районе:
2 пляжа: «Вербный», «Пуща-Водица»;
5 зон отдыха: «Верхняя», «Наталка», «Редьчина», «Билла», «Городская».
В Деснянском районе:
пляж «Водоворот»;
2 зоны отдыха «Троещина», «Алмазная».
В Голосеевском районе:
пляж «Галерный».
В Дарницком районе
2 зоны отдыха «Осокорки» и «Солнечная».
В Святошинском районе:
зона отдыха «Святошино».
В Подольском районе
2 зоны отдыха «Голубая», «Синеозерная».
Читайте также: Киевлян восхитил новый мурал работы канадского художника
В Соломенском районе:
зона отдыха «Совская балка».
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