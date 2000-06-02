» » Названы киевские пляжи, на которых безопасно отдыхать
Раздел: Общество  
0

Названы киевские пляжи, на которых безопасно отдыхать

Названы киевские пляжи, на которых безопасно отдыхатьЗоны отдыха готовы к пляжному сезону.

Киевляне и гости города могут посетить 13 муниципальных пляжей и 17 мест массового отдыха у воды, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.

В Днепровском районе:

9 пляжей: «Молодежный», «Венеция», «Передмостна Слободка», «Золотой», «Детский», «Радуга», «Тельбин», «Центральный», «Радуга»;
4 зоны отдыха: «Довбычка», «Лесная», «Русановская коса», «Березняки».

В Оболонском районе:

2 пляжа: «Вербный», «Пуща-Водица»;
5 зон отдыха: «Верхняя», «Наталка», «Редьчина», «Билла», «Городская».

В Деснянском районе:

пляж «Водоворот»;
2 зоны отдыха «Троещина», «Алмазная».

В Голосеевском районе:

пляж «Галерный».

В Дарницком районе

2 зоны отдыха «Осокорки» и «Солнечная».

В Святошинском районе:

зона отдыха «Святошино».

В Подольском районе

2 зоны отдыха «Голубая», «Синеозерная».

Читайте также: Киевлян восхитил новый мурал работы канадского художника

В Соломенском районе:

зона отдыха «Совская балка».
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Киев, пляж

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 18:05 » Автор: Анна Мартынова
     426
     0

Похожие новости по теме

Киевлянам обещают еще три зоны отдыха Киевлянам обещают еще три зоны отдыха

Их обустроят в дополнение к 38 существующим.

В Киеве появятся новые летние зоны отдыха В Киеве появятся новые летние зоны отдыха

Город готовится к лету.

В Киеве обещают обустроить еще 16 скверов В Киеве обещают обустроить еще 16 скверов

Этим территориям присвоили статус скверов.

Названы самые безопасные киевские пляжи Названы самые безопасные киевские пляжи

Лучше отдать предпочтение отдыху на этих пляжах.

Киевские водоемы, которые безопасны для купания Киевские водоемы, которые безопасны для купания

Разрешено купаться только в 11 водоемах Киева.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх