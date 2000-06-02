Раздел: Общество
Жители Киева получат одну квитанцию за все коммунальные услуги
Жители столицы получат единый счет-сообщение за все виды коммунальных услуг
Жители Киева в июне получат единый счет-сообщение, содержащее начисления за все виды коммунальных услуг. Об этом сообщает пресс-служба КГГА, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
"Уже в июне киевляне получат единую квитанцию, где будут указаны четыре блока услуг: содержание домов и придомовых территорий, снабжение холодной воды и водоотведение, снабжение горячей воды и отопление и долг за предыдущие периоды перед "Киевэнерго" (при наличии) за отопление и горячую воду", - говорится в сообщении.
Отмечается, что бланк счета-сообщения состоит из 4 основных блоков:
КП "Управляющая компания ... района" - начисление за услуги по содержанию домов и придомовых территорий, другие услуги;
ЗАО "АК "Киевводоканал" - начисление за поставки холодной воды и водоотвод, централизованное водоотведение горячей воды;
КП "Киевтеплоэнерго" - начисление за снабжение горячей воды в мае и дополнительная графа для осуществления платежей;
ПАО "Киевэнерго" - отражение задолженности за услуги по централизованному отоплению и снабжению горячей воды, потребленные до 1 мая 2018 года.
За потребленные услуги можно оплатить как вместе, так и отдельно. Полную информацию о начислении потребители могут получить в "Центрах коммунального сервиса" (ЦКС).
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Также киевляне могут получить разъяснения относительно начислений за предыдущие периоды, когда исполнителем услуг было "Киевэнерго" и осуществить перерасчет, если имеет место некорректное начисление.
Жители Киева в июне получат единый счет-сообщение, содержащее начисления за все виды коммунальных услуг. Об этом сообщает пресс-служба КГГА, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
"Уже в июне киевляне получат единую квитанцию, где будут указаны четыре блока услуг: содержание домов и придомовых территорий, снабжение холодной воды и водоотведение, снабжение горячей воды и отопление и долг за предыдущие периоды перед "Киевэнерго" (при наличии) за отопление и горячую воду", - говорится в сообщении.
Отмечается, что бланк счета-сообщения состоит из 4 основных блоков:
КП "Управляющая компания ... района" - начисление за услуги по содержанию домов и придомовых территорий, другие услуги;
ЗАО "АК "Киевводоканал" - начисление за поставки холодной воды и водоотвод, централизованное водоотведение горячей воды;
КП "Киевтеплоэнерго" - начисление за снабжение горячей воды в мае и дополнительная графа для осуществления платежей;
ПАО "Киевэнерго" - отражение задолженности за услуги по централизованному отоплению и снабжению горячей воды, потребленные до 1 мая 2018 года.
За потребленные услуги можно оплатить как вместе, так и отдельно. Полную информацию о начислении потребители могут получить в "Центрах коммунального сервиса" (ЦКС).
Читайте также: В столице ввели новые платежки за коммунальные услуги
Также киевляне могут получить разъяснения относительно начислений за предыдущие периоды, когда исполнителем услуг было "Киевэнерго" и осуществить перерасчет, если имеет место некорректное начисление.
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