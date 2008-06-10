Раздел: Общество
В Святошинском районе Киева на пять дней ограничат движение
Будут ремонтировать дороги.
В Киеве, с понедельника 11 июня, на пять дней ограничат движение в Святошинском районе столицы, передает Хроника.инфо со ссылкой на Страна.юа.
Движение транспорта ограничат в связи с ремонтом асфальтобетонного покрытия.
"С 11 по 15 июня, ежедневно, с 08:00 до 17:00 на ул. Уссурийской в Киеве (возле парка "Нивки") будет ограничено движение транспорта", - сказано в сообщении.
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Коммунальная служба просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ.
В Киеве, с понедельника 11 июня, на пять дней ограничат движение в Святошинском районе столицы, передает Хроника.инфо со ссылкой на Страна.юа.
Движение транспорта ограничат в связи с ремонтом асфальтобетонного покрытия.
"С 11 по 15 июня, ежедневно, с 08:00 до 17:00 на ул. Уссурийской в Киеве (возле парка "Нивки") будет ограничено движение транспорта", - сказано в сообщении.
Читайте также: Абсурдные ситуации, которые удалось сфоткать
Коммунальная служба просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ.
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