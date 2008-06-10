В Святошинском районе Киева на пять дней ограничат движение

Будут ремонтировать дороги.



В Киеве, с понедельника 11 июня, на пять дней ограничат движение в Святошинском районе столицы, передает



Движение транспорта ограничат в связи с ремонтом асфальтобетонного покрытия.



"С 11 по 15 июня, ежедневно, с 08:00 до 17:00 на ул. Уссурийской в Киеве (возле парка "Нивки") будет ограничено движение транспорта", - сказано в сообщении.



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Коммунальная служба просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В Киеве, с понедельника 11 июня, на пять дней ограничат движение в Святошинском районе столицы, передает Хроника.инфо со ссылкой на Страна.юа Движение транспорта ограничат в связи с ремонтом асфальтобетонного покрытия."С 11 по 15 июня, ежедневно, с 08:00 до 17:00 на ул. Уссурийской в Киеве (возле парка "Нивки") будет ограничено движение транспорта", - сказано в сообщении.Коммунальная служба просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ.



