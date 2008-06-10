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Раздел: Общество  
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В Святошинском районе Киева на пять дней ограничат движение

В Святошинском районе Киева на пять дней ограничат движениеБудут ремонтировать дороги.

В Киеве, с понедельника 11 июня, на пять дней ограничат движение в Святошинском районе столицы, передает Хроника.инфо со ссылкой на Страна.юа.

Движение транспорта ограничат в связи с ремонтом асфальтобетонного покрытия.

"С 11 по 15 июня, ежедневно, с 08:00 до 17:00 на ул. Уссурийской в Киеве (возле парка "Нивки") будет ограничено движение транспорта", - сказано в сообщении.

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Коммунальная служба просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ.
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 Теги: Киев, ограничение движения

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Сегодня, 09:05 » Автор: Анна Мартынова
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